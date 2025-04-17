Время огородничать: сажаем острый перец, сладкие черри, пряные травы и лаврушку у себя на подоконнике вместе с Юлей Гаер

Самим вырастить свежую лаврушку к пельмешкам на подоконнике? Или самый острый перец в мире, который будет расти до четырех лет на кухне? А свежая зелень базилика, кинзы и петрушки к аджапсандали? Легко, даже если нет дачи. Как устроить настоящий огород прямо на кухне? Подробно и просто – справятся вообще все! – рассказывает Юля Гаер, совладелец студии озеленения «Июль».
Сажаем острый перец
Вы знали что карликовые перцы живут дома до четырех-пяти лет? Будут плодоносить каждый год, как уличные братья. Только перцы с улицы убирают на зиму, потому что они ее просто не переживут, а вот комнатный перец будет радовать каждый год и цветами, и стручками.
А еще можно посадить самый острый перец в мире! Острота перца измеряется по шкале Сковилла: чем выше цифра, тем острее перец. Самый острый перец в мире – сорт Каролина Рипер – два миллиона и триста тысяч сковилл! Для сравнения: острый перец, который вам подают в ресторане, доходит по этой шкале всего до четырнадцати-пятнадцати тысяч. На втором месте – сорт Скорпион Тринидада на один миллион: его семена легко достать на маркет-плейсах.
Но следует быть осторожными! Самая острая часть в перце – это семечки: если вы сажаете семена жгучих перцев, работайте в перчатках! Будете пробовать – позаботьтесь о стакане молока, сливочном масле или йогурте рядом. Молочный белок способствует расщеплению капсаицина – вещества, придающего жгучесть перцу.
Комнатный перец долго дает всходы: придется запастись терпением. При покупке семян стоит ориентироваться на упаковку: там обязательно должна быть надпись, что растение комнатное, карликовое или подходит для выращивания дома. Перед высадкой в грунт их следует прорастить: для этого необходимо смочить водой два ватных диска, выжать их, а между ними положить семена и убрать в плотный прозрачный контейнер. Перец любит погорячее: контейнер лучше убрать в самое теплое место в доме. Открывать крышку каждый день разрешается – но не любопытства ради! – а для того, чтобы убрать конденсат со стенок – так семечки не заплесневеют. Корешки проклюнутся примерно на пятый день, но могут и позже: перец – непредсказуемый товарищ, может не выглядывать до двадцати дней. Как только появился корешок в два-три миллиметра, значит, что пришло время для пересадки в грунт.
Перец нельзя сажать сразу в большой горшок – в отличие от черри – поэтому сначала стоит взять пластиковый прозрачный стакан на сто миллилитров, сделать отверстия на дне для слива воды. Далее берем – неожиданно! – карандаш: тупой стороной делаем в грунте углубление на полсантиметра, помещаем в ямку семечко, присыпаем его землей и той же тупой стороной карандаша прихлопываем грунт. Опрыскиваем поверхность грунта, ставим в тепличку, сделанную, например, из прозрачного полиэтиленового пакета. Дальше убираем на хорошо освещенный подоконник и ждем, когда перец взойдет и заполнит своими корнями объем этого стаканчика. А дальше – по классике – пересаживаем!
Сладкие черри к салату
Томаты всходят без танцев с бубном – их можно сразу сажать в большой горшок. Приобретаем семена по тому же принципу, что и семена перца, сеем в любой неглубокий контейнер, добавляем грунт, утрамбовываем его ладонью, раскладываем семена на расстоянии от двух до трех сантиметров друг от друга, присыпаем все землей на полсантиметра, проходимся ладошкой и – фух! – опрыскиваем, закрываем прозрачной пленкой или стеклом и отправляем на подоконник.
Томатам для всходов нужно меньше жары, чем перцам. Через четыре-шесть дней они уже взойдут – тогда нужно убрать пленку, а после того, как у малышей появятся несколько пар настоящий листьев – можно смело пересадить этот детский сад по взрослым горшкам. Сразу покупаем литровый с дырками снизу для слива лишней воды и аккуратно выкапываем ложкой росток вместе с грунтом вокруг. Сажаем в землю и – что важно! – не забываем поливать.
Пряные травы
Самые легко выращиваемые травы на кухне – это базилик, кинза, тимьян и петрушка! Сеем семена в обычный контейнер, накрываем его пленкой и отправляем в теплое место. Когда появляются всходы, убираем пленку и перемещаем мини-огород на подоконник, а после того, как там появится пара листиков, рассаживаем по четыре-пять ростков в один горшок. Каждому нужно личное пространство – они не должны мешать друг другу.
У базилика – с которого я и советую начинать все огородные эксперименты! – первую обрезку нужно провести, когда появятся шесть пар листьев, а вот кинзу и петрушку растим до пятнадцати сантиметров и сразу срезаем. Советую присмотреться к базиликовому дереву: его листья намного грубее, чем листья травы базилика, но по аромату он ничуть не хуже! Листики отлично подходят для запекания блюд и для напитков, а вот для добавления в салат они слишком грубы.
Лаврушка
Продается часто в крупных строительно-дачных магазинах, но лучше, конечно, покупать лаврушку у частных заводчиков. Лавр обязательно следует держать в месте, где есть прямой солнечный свет, и не забывать его поливать. Важно не оставлять его зимой на подоконнике – особенно во время проветривания: отрицательных температур это растение не переносит.
Какой грунт подойдет для огорода на кухне?
Самый простой, но только не из клумбы под окнами – есть серьезный риск принести домой вредителей. Идем в специализированный магазин, покупаем грунт для рассады, пакет перлита и захватываем универсальное удобрение Bona Forte Turbo с изображением овощей на упаковке. Дальше – смешиваем семьдесят процентов грунта для рассады с тридцатью перлита и добавляем удобрение по инструкции.
Если хочется красиво
Огород на кухне классно смотрится в терракотовых горшках, а траву можно посадить в старые заварники, сахарницы и чашки. Если нет широкого подоконника, то можно поставить в уголке дополнительную досветку: фитосвет сейчас есть не только фиолетового, но еще и белого свечения. Включать свет нужно на двенадцать часов в день, а в остальное время оставить растения в покое.
Текст: Юля Гаер, совладелец студии озеленения «Июль»
Фото: Юля Гаер
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