Время огородничать: сажаем острый перец, сладкие черри, пряные травы и лаврушку у себя на подоконнике вместе с Юлей Гаер

Сажаем острый перец

Вы знали что карликовые перцы живут дома до четырех-пяти лет? Будут плодоносить каждый год, как уличные братья. Только перцы с улицы убирают на зиму, потому что они ее просто не переживут, а вот комнатный перец будет радовать каждый год и цветами, и стручками.

А еще можно посадить самый острый перец в мире! Острота перца измеряется по шкале Сковилла: чем выше цифра, тем острее перец. Самый острый перец в мире – сорт Каролина Рипер – два миллиона и триста тысяч сковилл! Для сравнения: острый перец, который вам подают в ресторане, доходит по этой шкале всего до четырнадцати-пятнадцати тысяч. На втором месте – сорт Скорпион Тринидада на один миллион: его семена легко достать на маркет-плейсах.

Но следует быть осторожными! Самая острая часть в перце – это семечки: если вы сажаете семена жгучих перцев, работайте в перчатках! Будете пробовать – позаботьтесь о стакане молока, сливочном масле или йогурте рядом. Молочный белок способствует расщеплению капсаицина – вещества, придающего жгучесть перцу.

Комнатный перец долго дает всходы: придется запастись терпением. При покупке семян стоит ориентироваться на упаковку: там обязательно должна быть надпись, что растение комнатное, карликовое или подходит для выращивания дома. Перед высадкой в грунт их следует прорастить: для этого необходимо смочить водой два ватных диска, выжать их, а между ними положить семена и убрать в плотный прозрачный контейнер. Перец любит погорячее: контейнер лучше убрать в самое теплое место в доме. Открывать крышку каждый день разрешается – но не любопытства ради! – а для того, чтобы убрать конденсат со стенок – так семечки не заплесневеют. Корешки проклюнутся примерно на пятый день, но могут и позже: перец – непредсказуемый товарищ, может не выглядывать до двадцати дней. Как только появился корешок в два-три миллиметра, значит, что пришло время для пересадки в грунт.

Перец нельзя сажать сразу в большой горшок – в отличие от черри – поэтому сначала стоит взять пластиковый прозрачный стакан на сто миллилитров, сделать отверстия на дне для слива воды. Далее берем – неожиданно! – карандаш: тупой стороной делаем в грунте углубление на полсантиметра, помещаем в ямку семечко, присыпаем его землей и той же тупой стороной карандаша прихлопываем грунт. Опрыскиваем поверхность грунта, ставим в тепличку, сделанную, например, из прозрачного полиэтиленового пакета. Дальше убираем на хорошо освещенный подоконник и ждем, когда перец взойдет и заполнит своими корнями объем этого стаканчика. А дальше – по классике – пересаживаем!