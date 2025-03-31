Самара в «зеленой» пятерке «Роскосмоса»

Если верить нейросети, с помощью которой сотрудники «Роскосмоса» проанализировали фотографии, сделанные с борта МКС, Самара заняла четвертое – из шестнадцати – место среди миллионников страны по площади зеленых зон. Сначала мы порадовались за любимый город, а потом пошли к специалистам, чтобы узнать, что нужно городу, чтобы подняться в этом рейтинге повыше. Спойлер: у нас есть шансы! Вот комментарий Ольги Калашниковой, доцента кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности Самарского университета имени Королева.

«Четвертое место в такой пятерке – очень почетное! Мы гордимся, что город попал в ТОП-5, и хочется сделать все, чтобы не упасть в этом рейтинге. Сделать это будет непросто: сегодня многие зеленые зоны стараются облагородить, поэтому какие-то участки подвергаются стилизации и застройке. Хотелось бы, чтобы архитекторы, которые работают над образом города, старались сохранить зеленые зоны, потому что деревья, кустарники и травы – это не просто элементы ландшафтного дизайна. Растения выделяют кислород, поглощают углекислый газ, шумы и различные металлы, и решают еще множество задач, о которых многие даже не подозревают. Хочется, чтобы Самара оставалась зеленой и была еще зеленее. Тем приятнее видеть, что этому вопросу уделяют должное внимание: Горзеленхоз активно работает в этом направлении!»