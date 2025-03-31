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Экология

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Огород в городе – легко! Филиал Третьяковской галереи в Самаре запускает второй сезон «Соседского огорода»

Участники проекта будут выращивать овощи, зелень и бобы – прямо в центре Самары.

Никаких камней в соседском огороде: только свежие овощи, зелень и бобы! Филиал Третьяковской галереи в Самаре  запускает второй сезон «Соседского огорода»  – проекта, который объединяет всех, кому интересно сажать, поливать, выращивать, ухаживать, наблюдать и получать – не только урожай, но и новые знания и знакомства.

Высадка растений начнется уже в конце апреля, а вот готовиться к «дачному сезону» лучше уже сейчас. Вперед, модники-огородники!

Фото: Социальные сети проекта «Соседский огород»

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