Как сделать арт-объект из скрепышей? Отвечает Мария Русских

Хорошие новости для всех, кто не знает, что делать со скрепышами из «Магнитов», «Пятерочек» и «Спаров», которые интересны детям только первые несколько минут. Дизайнер проекта «Вторсырье на благо» Мария Русских прошла в финал конкурса «ЭкологизАРТор» с арт-объектом «Игрушечная угроза», для создания которого понадобится много этих самых скрепышей. Это отличная возможность не просто избавиться от – да простят нас маркетологи торговых центров! – не очень нужных безделушек, а внести свой – и довольно весомый! – вклад в улучшение экологии города и области. Просто приносите своих скрепышей в пункты сбора «Вторсырье на благо» – их будут принимать до седьмого апреля.