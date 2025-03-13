Не думай о градусах свысока: к чему приведет глобальное потепление

Старший научный сотрудник самарского филиала ФИАН и доцент кафедры физики в Самарском университете

«Глобальное потепление – это такая большая и сложная концепция, у которой много проявлений в самых различных областях. Эта концепция основана на том, что концентрация углекислого газа в атмосфере последние примерно лет семьдесят растет. И растет практически линейно – это объективный факт. Этот рост многие связывают с деятельностью человека и у такого мнения есть основания. А к чему приводит рост концентрации углекислого газа? К тому, что часть теплового излучения Земли перенаправляется обратно, а в космос излучается меньше тепла. То есть к тому, что видимая из космоса температура Земли постоянно снижается и это приводит к повышению средней температуры на планете. А дальше интересно: существуют механизмы, которые не очень хорошо изучены. Это всевозможные виды обратных связей, которые разделяют на отрицательные и положительные. Например, отрицательная обратная связь означает, что, если у вас подрастает температура на планете, есть некий механизм, который этот рост компенсирует. А положительная обратная связь – наоборот, поднимает температуру, если она растет. Именно баланс этих механизмов в конечном итоге определит, насколько разрушительным и опасным может быть повышение температуры. Некоторые ученые считают, что небольшой рост средней температуры планеты ни к чему особо не приведет. Но есть и противоположная точка зрения: положительные обратные связи кратно повысят скачок температуры на Земле. Если это произойдет, нас ожидают довольно тяжелые последствия и часть суши может стать непригодной для жизни. Так что говорить о том, что за глобальным потеплением ничего не стоит все же нельзя: на него нельзя не обращать внимания».