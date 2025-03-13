Не думай о градусах свысока: к чему приведет глобальное потепление

Первые лучи весеннего солнца натолкнули нас на размышления о глобальном потеплении: а что, если повышение температуры на планете, это не так уж плохо? За ответом на этот вопрос мы отправились к самарским ученым – это, к слову, отличный повод напомнить о больших интервью с героями самарской науки.
Насколько серьезна угроза климатических изменений?
Владимир Платонов
Заведующий кафедрой экологии и безопасности жизнедеятельности Самарского университета имени Королева
«Человечество без антропогенных факторов обеспечивает всего лишь пять-десять процентов выброса углерода в атмосферу. Безусловно, человеческий фактор мог стать триггером того валового эффекта, который мы сейчас наблюдаем. Но основной вклад вносят природные экосистемы. Да, конечно, человек все равно оказывает серьезное влияние на жизнь планеты, и одним из примеров можно считать вечную мерзлоту, которая сейчас активно тает. Но важнее задаться другим вопросом: как климатические изменения повлияют на обычного жителя Самары, Москвы или, к примеру, Токио? Вот вам простой пример: в 2020 году я был в Денвере – у них исчез лес. А почему он исчез? Потому что средняя зимняя температура выросла примерно на два градуса. Казалось бы, ничего не изменилось. Для человека-то точно: как было зимой холодно, так и осталось. А вот жук-короед зимой вымерзать перестал, и буквально за два-три года вокруг города не осталось живых деревьев. Аналогично: когда средняя зимняя температура немного повысилась в Красноярске, человеку зимой теплее не стало, а для насекомых наступила вольница: вредители «вырезали» всю пихту в Национальном парке, а потом взялись за сосны и кедр. Сегодня такие примеры можно найти в каждом регионе, и даже лесные пожары тоже связаны с изменениями экосистем. Поэтому одной генерацией углеродных кредитов проблему не решить: нужно развивать новые системы природопользования, которые адаптируются к климатическим изменениям, и модифицировать существующие экосистемы. Этим, собственно, мы и занимаемся в рамках проекта о карбоновом полигоне».
Скажите, разговоры о глобальном потеплении – это очередная страшилка или нас ждет коллапс?
Иван Антонов
Старший научный сотрудник самарского филиала ФИАН и доцент кафедры физики в Самарском университете
«Глобальное потепление – это такая большая и сложная концепция, у которой много проявлений в самых различных областях. Эта концепция основана на том, что концентрация углекислого газа в атмосфере последние примерно лет семьдесят растет. И растет практически линейно – это объективный факт. Этот рост многие связывают с деятельностью человека и у такого мнения есть основания. А к чему приводит рост концентрации углекислого газа? К тому, что часть теплового излучения Земли перенаправляется обратно, а в космос излучается меньше тепла. То есть к тому, что видимая из космоса температура Земли постоянно снижается и это приводит к повышению средней температуры на планете. А дальше интересно: существуют механизмы, которые не очень хорошо изучены. Это всевозможные виды обратных связей, которые разделяют на отрицательные и положительные. Например, отрицательная обратная связь означает, что, если у вас подрастает температура на планете, есть некий механизм, который этот рост компенсирует. А положительная обратная связь – наоборот, поднимает температуру, если она растет. Именно баланс этих механизмов в конечном итоге определит, насколько разрушительным и опасным может быть повышение температуры. Некоторые ученые считают, что небольшой рост средней температуры планеты ни к чему особо не приведет. Но есть и противоположная точка зрения: положительные обратные связи кратно повысят скачок температуры на Земле. Если это произойдет, нас ожидают довольно тяжелые последствия и часть суши может стать непригодной для жизни. Так что говорить о том, что за глобальным потеплением ничего не стоит все же нельзя: на него нельзя не обращать внимания».
Насколько масштабна проблема глобального потепления и как она может повлиять на планету?
Сергей Матвеев
Кандидат технических наук, руководитель конструкторского бюро «Водород» и доцент кафедры теплотехники и тепловых двигателей
«На глобальное потепление, конечно, нельзя не обращать внимания: повышение температуры приведет к таким серьезным климатическим явлениям, как ураганы, землетрясения, наводнения и так далее. Вот вам простая схема: таяние ледников приведет к повышению уровня моря, а оно – повышение – приведет к затоплению прибрежных территорий. А что такое затопление территорий? Это прямой ущерб сельскому хозяйству и негативное влияние на жизнь животных: от смены ареала обитания до других последствий, которые сложно просчитать. И о том, что оно – затопление - точно окажет влияние на развитие различных болезней и инфекций, бактерии которых лучше передаются при повышенных температурах. Но! С другой стороны, мне кажется, что темп повышения средней температуры настолько мал, что проблемой это станет только через столетия. Хотя, для того, чтобы говорить на эту тему уверенно, стоит почитать исследования по этой теме».
Комментарии (0)