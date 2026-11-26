«Яндекс Лавка» приехала к нам: в городе запустились первые дарксторы! Самара стала юбилейным (30-м!) городом во всей сети.

Сообщается, что к концу года сервис планирует открыть в городе 11 дарксторов: шесть, кстати, уже работают.

В ассортименте — более 4500 товаров, включая свыше 1000 позиций собственной торговой марки: каждый пятый товар в каталоге будет локальным.

Заказы привезут курьеры или роверы — милейшие роботы-доставщики с «глазами» начал работу одновременно с запуском сервиса.

Тестим?



Фото: Архивы пресс-служб