Имя, которое можно (и нужно!) произносить вслух: в Самаре вновь поднимается вопрос о сохранении исторического облика и градостроительной идентичности Безымянки.

Обсудить историко-культурную ценность территории и поговорить о значимых объектах района приглашают всех интересующихся архитектурой. В субботу, 28 ноября в четыре часа дня, в филиале Третьяковской галереи в Самаре в рамках просветительского проекта «ВООПИиК покажет» пройдет лекция «Безымянка: будущее без прошлого?». Встречу проведет профессор, заведующий кафедрой «Архитектура» СамГТУ, член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук Виталий Самогоров.

Вход свободный, но необходима предварительная регистрация.

Фото: Армен Арутюнов