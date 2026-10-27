Встаем на лед: в Самарской области строят ледовую арену

В Нефтегорске начинается большая стройка (с зимним характером!): специалисты приступили к закладке фундаментов ледовой арены. Подготовительный этап уже позади, а будущий спортивный комплекс появится между улицами Молодежной, Промышленности, Спортивной и Нефтяников.

Здесь появятся раздевалки с душевыми и сушильными для экипировки, тренерские, медицинский пункт, прокат инвентаря и буфет. На трибунах предусмотрено 118 мест, в том числе для маломобильных зрителей и сопровождающих. Завершить строительство планируют до конца 2027 года.

Текст: Анжелика Чернышова

Фото: MAX-канал губернатора Вячеслава Федорищева