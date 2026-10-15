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Урбанистика

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Из муки — в культуру: мельница Стройкова и Якимова станет культурным пространством

У самарской мельницы Стройкова и Якимова может появиться новая жизнь — культурная! Архитектурное бюро Pergaev Bureau разработало проект пространства на территории исторического комплекса у Волги. Концепцию предложила команда ресторатора Евгения Реймера, а ее центральная идея — «Музей русского хлеба».

Историческую кирпичную архитектуру с арочными наличниками, зубчатым карнизом и башенками в проекте предлагают дополнить современными корпусами. Для них выбрали контрастные материалы: кортеновскую сталь, армированное стекло и композитные панели с росписью.

Текст: Анжелика Чернышова 
Фото: Архивы пресс-служб

Фото:
разработало проект

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