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Урбанистика

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Мозаика с Безымянкой: в Самаре появилось мозаичное панно об истории района

Безымянку теперь можно (и нужно!) разглядывать по кусочкам: в арке на Краснодонской появилось мозаичное панно об истории района. Участники «Том Сойер Феста» собрали в нем 30 важных дат и придумали для места собственный визуальный код.

Материал тоже с историей: его сложили из кусочков старой керамической плитки. В панно соединились сразу два вида памяти — о районе и о вещах, которым нашлось новое место в городской среде.

Текст: Анжелика Чернышова
Фото:  социальные сети «Том Сойер Фест — Самара»

Фото:
«Том Сойер Феста»

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