Мозаика с Безымянкой: в Самаре появилось мозаичное панно об истории района

Безымянку теперь можно (и нужно!) разглядывать по кусочкам: в арке на Краснодонской появилось мозаичное панно об истории района. Участники «Том Сойер Феста» собрали в нем 30 важных дат и придумали для места собственный визуальный код.

Материал тоже с историей: его сложили из кусочков старой керамической плитки. В панно соединились сразу два вида памяти — о районе и о вещах, которым нашлось новое место в городской среде.

Текст: Анжелика Чернышова

Фото: социальные сети «Том Сойер Фест — Самара»