Центральный вопрос: в рамках Форума новых урбанистов имени Виталия Стадникова пройдет панельная дискуссия, посвященная историческому поселению

Историческое поселение Самары — это романтическая авантюра или рабочий и инструмент развития города? Ответ на этот острый вопрос искали годами, но 17 октября на «Станкозаводе» дискуссию обещали перевести из теории в жесткую практику: 17 октября в пространстве «ЦЕХ» на «Станкозаводе» стартует деловая программа Форума новых урбанистов имени Виталия Стадникова.

На повестке первой секции — суперострые проблемы старого города: почему в центре «на бумаге» совсем нет свободной земли, почему сюда стесняются идти крупные инвесторы, что на самом деле скрывается за тезисом о «слишком богатом городе» и как проект «Жилье и городская среда» переписывает реальную жизнь Самары.

Разбирать эти мифы и искать живые финансовые механизмы будут ведущие эксперты из Москвы и Самары. К микрофону выйдут разработчик ГОСТа по устойчивому развитию исторических территорий Дмитрий Верховский, партнер компании «Даль» Александр Пчелинцев, городской планировщик Никита Косолапов, коммерческий директор «Альянс-Менеджмента» и куратор «ЗИМ Галереи» Мария Иванова, архитектор Александр Шуткин и историк Даниил Сайко.

Важно: к открытому диалогу приглашены глава региона Вячеслав Федорищев, глава города Самара Николай Носков, руководитель ГИООКН Самарской области Иван Стафеев, министр градостроительной политики Екатерина Семенова — и не только.

Встречаемся в четверг, 17 октября, в 11 утра — вход на форум абсолютно свободный.

Фото: Архивы пресс-служб