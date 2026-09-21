Такая стальная любовь! Александр Шуткин расскажет, как превратить морской контейнер в дачу с видом на Жигулевские горы

Побег Заволгу с видом на Жигулевские горы — ритуал (можно сказать, традиция!) для многих жителей Самары. Но как построить на противоположном берегу идеальный домик, если хочется все, сразу и без космических вложений?

В 2018 году руководитель «ТM/бюро», архитектор Александр Шуткин нашел гениальный ответ в селе Рождествено — б/у 20-футовый морской контейнер. Проект, получивший ласковое имя «Стальная изба», вот уже восемь служит примером тренда на экологичность с разумным минимумом удобств и роскошным максимумом атмосферы.

В этот четверг, 24 сентября, в Лектории Дома Птиц закрывают сезон и предлагают поговорить о феномене «безотходной архитектуры» (конечно, на примере той самой избы из стали!).

Старт — в семь вечера (без одной минуты!), вход абсолютно свободный.



Фото: Архивы пресс-служб