Новость-молния: в Самаре пройдет Форум новых урбанистов имени Виталия Стадникова

Архитектор, исследователь, главный идеолог самарской градозащиты и человек, который научил Самару видеть ценность в собственной истории: сегодня Виталию Стадникову исполнилось бы 53 года. Лучший способ продолжить его дело — не сбавлять градус дискуссии о будущем города. Фиксируем: 17 октября в 11 утра Самарское отделение ВООПИиК проведет в пространстве «ЦЕХ» на «Станкозаводе» Форум новых урбанистов имени Виталия Стадникова.

Под одной крышей соберутся ведущие эксперты по исторической среде, градорегулированию, реновации и комплексному развитию территорий. Разговор пойдет о самых острых и нервных точках городского контекста: от судьбы и границах исторического поселения Самары, инструментах «бесконфликтной» реновации, архитектурном коде и будущем заводской Безымянки до сохранения и переосмысления советского модернизма.



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