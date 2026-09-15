Апдейт волжской вершины: в Самаре выбрали три лучших проекта благоустройства Лысой горы

Видовая локация Самары готовится к тотальной перезагрузке: в рамках XV Международного фестиваля имени Виктора Николаевича Логвинова «ЭкоБерег» были выбраны три лучших проекта благоустройства Лысой горы. Главный поинт — сохранить природный ландшафт.

Первое место заняло «Архитектурное бюро Волга» с проектом «Закругосветится Самарская петля», объединяющий все природные зоны локации в единый маршрут. Вторая премия досталась команде «Осецкая.Салов» за работу «Город на воде» (спойлер: предложили вынести основную досуговую инфраструктуру и прогулочные зоны прямо в акваторию Волги!). Замкнул тройку лидеров Валерий Васильев из студии дизайна интерьера V2 Architects с проектом «Природный парк «Лысая гора», он представил работу с акцентами на смотровую площадку и места для отдыха у воды.

Фото: Архивы пресс-служб