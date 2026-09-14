В строгой форме: в Третьяковке в Самаре пройдет первый в России Слет Ассоциации конструктивизма

В Самаре ожидается конструктивный разговор! С 25 по 27 сентября Самара официально станет главной точкой притяжения для исследователей и архитекторов русского авангарда: в филиале Третьяковской галереи пройдет первый Слет Ассоциации конструктивизма.

К нам едут представители центра «Зотов», Музея Мельниковых, Дома Наркомфина, Проекта «1931», Фонда Потанина, центра «Благосфера», а также команды из Екатеринбурга и Новосибирска. Модерировать дискуссии будут редактор «Архитектурных излишеств» Павел Гнилорыбов, журналист и редактор Илья Сульдин и директор Третьяковки в Самаре Михаил Савченко.

Три дня профессионалы посвятят горячим темам: как адаптировать авангардные здания к XXI веку, спасать объекты под угрозой и делать конструктивизм понятным для широкой аудитории.

Подробную программу организаторы события обещали разместить в ближайшее время.

Фото: Архивы пресс-службы филиала Третьяковской галереи в Самаре