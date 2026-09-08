Сохраняя историю региона: в Сызрани особняк со львами теперь (официально!) под защитой

Архитектурная карта Самарской области пополнилась еще одним шедевром: особняк с каменными львами у главного входа на улице Дзержинского был официально взят под государственную охрану. Усадебный дом возвели в начале XX века для купца Федора Огнева. Здание со скульптурными акцентами давно стало одной из самых узнаваемых визуальных карточек Сызрани, а сегодня в его атмосферных исторических интерьерах гармонично располагается гостинично-ресторанный комплекс.

Новый юридический статус накладывает на собственника обязательства: сохранять композиционный ритм фасада, декор и конструктивные особенности особняка. Отныне любые ремонтные или строительные работы, способные исказить первозданный купеческий облик дома и (его главных фасадных стражей!) каменных львов, находятся под запретом.

Текст: Анжелика Чернышова

Фото: Архивы пресс-служб