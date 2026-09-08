Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

Плюс один к защищенным памятникам: здание кирхи на улице Куйбышева в Самаре взяли под государственную охрану

Главная вертикаль и архитектурное украшение улицы Куйбышева обрела важный статус: комплекс Евангелическо-лютеранской церкви Святого Георга взяли под государственную охрану . Областная инспекция по охране памятников области официально закрепила список того, что нельзя менять в его облике.

Ансамбль, возведенный в 1865–1875 годах по проекту архитектора Николая Еремеева, представляет собой редкий для Поволжья образец эклектики с элементами немецкой готики. Помимо самого храма с (четырехъярусной!) колокольней, в охраняемый реестр вошли дом пастора, здание лютеранской общины с торговыми помещениями и бывшее училищное здание.

Под защиту попал весь аутентичный облик комплекса: фасады со стрельчатыми арками, окна-розы, шпиль, несущие стены, фундаменты, а также форма оконных и дверных проемов. Не менее ценным признано и внутреннее убранство храма — лепки потолочных тяг, декоративный плафон и белокаменные ступени у алтаря. 

Текст: Анжелика Чернышова 
Фото: Архивы пресс-служб

Фото:
Евангелическо-лютеранской церкви Святого Георга , взяли под государственную охрану

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: