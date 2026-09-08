Плюс один к защищенным памятникам: здание кирхи на улице Куйбышева в Самаре взяли под государственную охрану

Главная вертикаль и архитектурное украшение улицы Куйбышева обрела важный статус: комплекс Евангелическо-лютеранской церкви Святого Георга взяли под государственную охрану . Областная инспекция по охране памятников области официально закрепила список того, что нельзя менять в его облике.

Ансамбль, возведенный в 1865–1875 годах по проекту архитектора Николая Еремеева, представляет собой редкий для Поволжья образец эклектики с элементами немецкой готики. Помимо самого храма с (четырехъярусной!) колокольней, в охраняемый реестр вошли дом пастора, здание лютеранской общины с торговыми помещениями и бывшее училищное здание.

Под защиту попал весь аутентичный облик комплекса: фасады со стрельчатыми арками, окна-розы, шпиль, несущие стены, фундаменты, а также форма оконных и дверных проемов. Не менее ценным признано и внутреннее убранство храма — лепки потолочных тяг, декоративный плафон и белокаменные ступени у алтаря.

Текст: Анжелика Чернышова

Фото: Архивы пресс-служб