Город-миллионник за месяц, каяки и секреты набережной: делимся программой фестиваля «ЭкоБерег», который пройдет в Самаре с 10 по 12 сентября

С 10 по 12 сентября в городе развернется XV Международный фестиваль имени Виктора Николаевича Логвинова «ЭкоБерег», организованный Союзом московских архитекторов и АНО «Комплексное пространственное развитие Самарской области». Главной точкой притяжения станет креативный кластер «Станкозавод», а параллельные события охватят Струковский сад, Дом архитектора, самарскую Третьяковку и — ну, а как же без нее! — саму Волгу.

Центральным интеллектуальным блоком станет научно-практическая конференция «Город у воды: архитектурно-градостроительные стратегии развития территории», посвященная будущему прибрежных зон и созданию умных водно-зеленых каркасов. Главными хедлайнерами лектория выступят вице-президент СМА Евгений Гурвич с мастер-классом «Как спроектировать город на миллион человек за один месяц» (10 сентября на «Станкозаводе»!) и легендарный питерский архитектор Никита Явейн (там же, но 11 сентября!), который поделится секретами создания современной архитектуры на берегах Волги, Сольбы и Кенозера.

Отдельный фокус фестиваля направлен на локальные самарские кейсы. Эксперты и участники мероприятия займутся перезагрузкой территорий: обсудят создание круглогодичного курорта на Лысой горе и представят проекты комплексного развития Самарского заречья в районе озера Гатное.

Впрочем, изучать теорию будут не только по чертежам. В расписании «ЭкоБерега» есть место и настоящему волжскому веселью: от атмосферных пешеходных экскурсий «О чем молчит самарская набережная?» и «Самара, путешествие через века» до закатного круиза на теплоходе, бодрящего заплыва на каяках по Волге и визита на знаковую выставку «Состояние потока. Волга в русском искусстве» в Третьяковке в Самаре.

Завершится фестиваль 12 сентября церемонией награждения победителей конкурсной программы и закрытием «ЭкоБерега». Вход свободный, но необходима предварительная регистрация.

Полная программа — на сайте фестиваля.

Фото: Союз архитекторов России