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Мультимедиа-фонтан и зеленый оазис: в Тольятти завершается благоустройство Центральной площади

Уровень состояния городской среды Самарской области стремительно повышается: в Тольятти строительство Центральной площади вышло на финишную прямую. Пространство площадью в два с половиной гектара аптейдтнулось до вау-места! На территории уже проложили инженерные сети, залили чашу главного фонтана, возвели амфитеатр, а также высадили деревья.

Главная фишка площади — мультимедийный фонтан (со струями до 20 метров!) и лазерным шоу на водном экране. Для абсолютного комфорта горожан оборудовали детские площадки, парковые качели и сцену для будущих фестивалей. Считаем дни до официального открытия! 

Текст: Анжелика Чернышова
Фото: Архивы пресс-служб

Фото:
строительство Центральной площади вышло на финишную прямую

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