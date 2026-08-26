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Урбанистика

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Малоэтажный премиум: в историческом центре Самары жилой комплекс получил разрешение на строительство

Сообщаем о деликатном (таком небольшом!) архитектурном обновлении: проект малоэтажного жилого комплекса на улице Алексея Толстого официально получил разрешение на строительство.

Новая локация обещает гармонично вписаться в существующий исторический ландшафт старого города, (избежав агрессивной высотной застройки!), и предложить будущим жильцам высокий уровень комфорта прямо у набережной.

Комплекс будет оснащен встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (ожидаем на первых этажах любимые споты!) и подземным паркингом

Текст: Анжелика Чернышова
Фото: Архивы пресс-служб

Фото:
архитектурном обновлении

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