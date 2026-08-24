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Урбанистика

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Защитили архитектурный код: двухэтажный дом рядом с «Лотте Отель Самара» признан объектом культурного наследия

В самом сердце старой Самары — прямо по соседству с отелем «Лотте Отель Самара» — заслуженное признание получила «Усадьба священника Петра Лебединского».

Официально заявляем: теперь здания (факт: существуют больше 100 лет!), расположенные на Красноармейской улице, включены в перечень выявленных объектов культурного наследия. 

До настоящего момента дома обладали более скромным статусом — с признаками исторической ценности, а теперь их охранный статус повысили! Запоминаем: «Усадьба священника Петра Лебединского» находится под надежной защитой от сноса. Поэтому добавляем в свой список еще один пункт для вдохновляющих пеших прогулок по историческому центру!

Текст: Анжелика Чернышова 

Фото: Яндекс карты

Фото:
«Лотте Отель Самара», «Усадьба священника Петра Лебединского»

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