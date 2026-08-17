Сказка наяву: в Самарской области появится парк «Аленький цветочек»

В селе Неклюдово Камышлинского района в конце осени появится точка притяжения для туристов и любителей локальной истории — парк «Аленький цветочек». Проект воплотят на территории исторической усадьбы, тесно связанной с родом Аксаковых (и, конечно, с любимым писателем детства!).

Концепция пространства объединяет сказочную тематику и станет местом для проведения уикендов: локация будет полностью адаптирована для проведения городских и культурных мероприятий.