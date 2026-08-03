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Урбанистика

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Береговая линия будущего: Самара станет местом проведения XV Международного фестиваля «ЭкоБерег»

Главное архитектурное событие осени: с 10 по 12 сентября Самара примет XV Международный фестиваль имени Виктора Николаевича Логвинова «ЭкоБерег», организованный Союзом московских архитекторов и АНО «Комплексное пространственное развитие Самарской области».

Трехдневная программа фестиваля объединит архитектурные мастер-классы, экспертные круглые столы, выставочные проекты и масштабную научно-практическую конференцию «Город у воды: архитектурно-градостроительные стратегии развития территории», где свои кейсы представят лидеры отрасли из России и зарубежья.

Главной интригой фестиваля станет открытый архитектурный конкурс. Участники представят проекты круглогодичной рекреационной зоны для культового самарского места — природной территории «Лысая гора» на левом берегу Волги.

Фото: Союз архитекторов России

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