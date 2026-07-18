Бросить все — и построить дом Заволгой! Рената Насыбуллина о генетическом коде заволжской архитектуры и подлинном счастье

Давай начнем с беспокоящего многих вопроса — почему Заволга есть только у нас в Самарской области?

Мне кажется, это связано с феноменом самого расположения Самары. Мало у каких городов-миллионников есть не застроенный противоположный берег. В том же Нижнем Новгороде есть Бор — город на левом берегу Волги — и развитая инфраструктура с мостами. В Самаре же по другую сторону — заповедная, особо охраняемая природная территория. Это и создает некий эффект нетронутой природы, куда так тянет людей.

Такого феномена, как Заволга, я действительно не встречала больше нигде. Путешествуя по городам на Волге, всегда спрашиваю: «А живут ли у вас люди за рекой?» В ответ обычно слышу, что существуют лагеря — временные стоянки в палатках на пару дней. То есть сама практика выезда на природу есть, но вот культуры жизни на «другом берегу» — именно такой, как у нас — не встретишь ни в одном городе.

А не связано ли это с ментальностью самарцев? С их психологическим состоянием, когда кажется, что нужно куда-то вырваться, пожить дикарями в лагерях и просто разгрузиться?

Мне же всегда казалось, что все устроено скорее наоборот. Когда ко мне приезжают архитекторы из других городов, я обязательно привожу их к Пушкинскому скверу — точке, откуда видна вся Заволга: и Проран, и Зелененький, и Рождествено. В этот момент особенно ясно понимаешь: самарцам во многом безразлично, что происходит в самом городе, потому что у них всегда есть возможность подойти к краю, за пределы городской ткани, и увидеть эту почти идеальную картину.

Люди бегут на другой берег, хотя, если вдуматься, в этом есть парадокс. Заволга — фактически замкнутое пространство, из которого не сбежишь. Но в городском воображении она существует иначе — как своего рода волшебный остров, вынесенный за пределы повседневности. Это не столько реальная территория, сколько мифологическое убежище, где царят свобода и спокойствие.

Что тебе ближе: поехать Заволгу или на дачу?

Сложно! Мне близко и то, и то. Если выбирать отдых на острове, то я все-таки отдам предпочтение «дикой» Заволге с палатками. Потому что когда у тебя есть генератор и газовый баллон, дикость становится довольно условной.

Мне хочется иметь свой оформленный кусок земли, которым ты владеешь и на котором что-то строишь. Поэтому я с восторгом и недоумением смотрю объявления о продаже домов Заволгой. В них, как правило, делают акцент не на площадь участка или наличие инженерных коммуникаций, а на атмосферу — то, что ты там сможешь почувствовать.

Заволга — это триумф самостроя. Если город — это пространство бетона и амбиций, то архитектура Заволги — какая она?

Это торжество вернакулярной архитектуры (архитектуры, созданной непрофессиональными архитекторами) и апсайклинга. В основе местной эстетики лежит каркас: обычно это легкие конструкции из собранных на месте веток. Но самое интересное начинается, когда дело доходит до заполнения этих каркасов. Здесь материалы становятся формой высказывания. Это не просто использование случайного вторсырья, а осознанный выбор. Например, мои знакомые, занимающиеся обжаркой кофе, построили себе домик, заполняя стены мешками из-под зерен. Другие используют старые рекламные баннеры, выбирая их не случайно, а по изображению, по тексту, по тому, как они будут «работать» в этом контексте.

Мой фаворит — дом, стены которого собраны из лакированных дверей старого советского шкафа. Вообще Заволгу отправляется все то, что не нашло места в городе. Главное условие — габариты: материал должен поместиться на катер. Как-то мы даже помогали соседу перевозить панели от промышленного холодильника, буквально удерживая их на борту во время переправы.

Здесь можно встретить все: от фундаментов из автомобильных дисков до стен из старых автобусных окон и столов из кабельных катушек. Это архитектура, ограниченная только человеческой фантазией и возможностями логистики.