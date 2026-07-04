Какой он — робот «Куйбышевец»? И о чем он мечтает? Отвечают авторы уличных арт-объектов (и их имена нельзя произносить вслух!)

«Он просто наш. Как слоны, костел и эти мелкие чувачки с крыльями»

Вы превращаете советского робота в актуальный культфеномен. Почему для этого был выбран именно «Куйбышевец»?

«Куйбышевец» не совсем советский. У него есть прообраз — японские игрушечные роботы компании Yonezawa и даже предполагаемый автор — Синдзи Миядзава. Наш робот, как и матрешка, был привезен, переосмыслен, перечерчен и снабжен русским духом в цехах куйбышевского завода «Прогресс». Давайте считать его игрушкой, которая была почти у всех советских детей.

А еще он просто очень забавный, со слегка «упоротым» взглядом и смешной походкой. Он милый, да еще и производился здесь, в Самаре. Он просто наш. Как слоны, костел и эти мелкие чувачки с крыльями. У него запоминающийся образ, лаконичный, простой в воспроизводстве, так что роботов можем рисовать и лепить не только мы, но и любой человек с более-менее прямыми руками. К тому же у игрушки оптимальный размер для того, чтобы «поселить» «Куйбышевцев» на улицах города, но при этом его можно и масштабировать, сделать размером с садового гнома или дядю Степу с Ленинградки.

«Куйбышевец» — добрый парень, который везде находит друзей и чувствует себя как дома: хоть на Безымянке, хоть в старом городе. Городу нужен такой герой.

Как на робота реагируют разные поколения? Для кого он больше «свой» — для ностальгирующих миллениалов, для зумеров или для более старшего поколения?

Пока что узнавание идет в 90% случаев со стороны старшего поколения, но мы будем нести его и в более юные массы. Собственно, этим и занимаемся.

Как на появление «Куйбышевца» реагируют жители Самары, которые помнят его еще с советских времен? Какой обратной связью делятся?

Главная реакция: «О, у меня был такой!» Затем следует небольшая история о покупке, получении робота в подарок и играх с ним.

«Роботы постоянно то появляются где-то, то исчезают. В этом они похожи на еще один неофициальный символ Самары — кошек»

С инженерной точки зрения, «Куйбышевец» — это же супермен советского времени! Какими суперспособностями он обладал изначально и какие из его функций вас больше всего удивили при изучении?

Во-первых, он заводной! То есть никакой электроники, чистая механика. А во-вторых (и в-главных!), он не падает. Даже когда все против него, он ухитряется держаться на своих странных ногах, хотя как он удерживает равновесие без колен — загадка.

Где искать роботов? Планируется ли маршрут по всем роботоместам в городе? И в каких самых необычных локациях сегодня можно встретить «Куйбышевца»?

К сожалению, первые плитки, которые мы раскрашивали вручную и развешивали, подбирая подходящее место под конкретный образ, почти все были уничтожены усилиями работников ЖКХ. Они остались лишь внутри некоторых заведений, которые сами захотели их у себя разместить, и в самых потаенных уголках города. Поэтому пришлось променять оригинальность на массовость (ну, так и оригинальная игрушка была массовой, в этом нет ничего плохого!). В итоге роботы постоянно то появляются где-то, то исчезают. В этом они похожи на еще один неофициальный символ Самары — кошек. Одно экскурсионное агентство пыталось запустить маршрут по «кошачьим» дворикам, но не вышло — с кошками невозможно договориться. Вот и с «Куйбышевцами» получается такая же история, хоть и по другим причинам.

Нужно просто чаще смотреть по сторонам и приглядываться к городу. На самом деле, плиток с «Куйбышевцем» очень много в разных районах Самары.

Как вам кажется, реально ли роботу стать неофициальным туристическим символом Самары, который потеснит на сувенирных полках привычных коз и пивные кружки?

У него есть все качества для этого. Его помнят миллионы. Он милый, и его ненавидят самарские борцы за согласование всего и вся. А еще у него шикарная история появления — от послевоенной Японии до космического производства в закрытом советском городе. И есть драма в противостоянии добрых, хороших сторонников и унылых, скучных и противных врагов. Согласны, что он практически супергерой!

А так — с ним уже выпускают и майки, и шоколадные плитки. Это только то, о чем нам известно. Но так как 3D-модели мы выложили в открытый доступ, каждый может воспользоваться ими и сделать своего «Куйбышевца».