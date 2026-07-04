Какой он — робот «Куйбышевец»? И о чем он мечтает? Отвечают авторы уличных арт-объектов (и их имена нельзя произносить вслух!)

«Любовь, смерть и роботы» по-самарски! Весь город обсуждает феномен робота «Куйбышевец», который в 2025 году буквально получил вторую жизнь. Авторы идеи — загадочные «локальные Бэнкси» и создатели проекта «В депо до Полевой», чьи имена до сих пор остаются секретом. Все, молчим и больше ничего не скажем!
«Он просто наш. Как слоны, костел и эти мелкие чувачки с крыльями»
Вы превращаете советского робота в актуальный культфеномен. Почему для этого был выбран именно «Куйбышевец»?
«Куйбышевец» не совсем советский. У него есть прообраз — японские игрушечные роботы компании Yonezawa и даже предполагаемый автор — Синдзи Миядзава. Наш робот, как и матрешка, был привезен, переосмыслен, перечерчен и снабжен русским духом в цехах куйбышевского завода «Прогресс». Давайте считать его игрушкой, которая была почти у всех советских детей.
А еще он просто очень забавный, со слегка «упоротым» взглядом и смешной походкой. Он милый, да еще и производился здесь, в Самаре. Он просто наш. Как слоны, костел и эти мелкие чувачки с крыльями. У него запоминающийся образ, лаконичный, простой в воспроизводстве, так что роботов можем рисовать и лепить не только мы, но и любой человек с более-менее прямыми руками. К тому же у игрушки оптимальный размер для того, чтобы «поселить» «Куйбышевцев» на улицах города, но при этом его можно и масштабировать, сделать размером с садового гнома или дядю Степу с Ленинградки.
«Куйбышевец» — добрый парень, который везде находит друзей и чувствует себя как дома: хоть на Безымянке, хоть в старом городе. Городу нужен такой герой.
Как на робота реагируют разные поколения? Для кого он больше «свой» — для ностальгирующих миллениалов, для зумеров или для более старшего поколения?
Пока что узнавание идет в 90% случаев со стороны старшего поколения, но мы будем нести его и в более юные массы. Собственно, этим и занимаемся.
Как на появление «Куйбышевца» реагируют жители Самары, которые помнят его еще с советских времен? Какой обратной связью делятся?
Главная реакция: «О, у меня был такой!» Затем следует небольшая история о покупке, получении робота в подарок и играх с ним.
«Роботы постоянно то появляются где-то, то исчезают. В этом они похожи на еще один неофициальный символ Самары — кошек»
С инженерной точки зрения, «Куйбышевец» — это же супермен советского времени! Какими суперспособностями он обладал изначально и какие из его функций вас больше всего удивили при изучении?
Во-первых, он заводной! То есть никакой электроники, чистая механика. А во-вторых (и в-главных!), он не падает. Даже когда все против него, он ухитряется держаться на своих странных ногах, хотя как он удерживает равновесие без колен — загадка.
Где искать роботов? Планируется ли маршрут по всем роботоместам в городе? И в каких самых необычных локациях сегодня можно встретить «Куйбышевца»?
К сожалению, первые плитки, которые мы раскрашивали вручную и развешивали, подбирая подходящее место под конкретный образ, почти все были уничтожены усилиями работников ЖКХ. Они остались лишь внутри некоторых заведений, которые сами захотели их у себя разместить, и в самых потаенных уголках города. Поэтому пришлось променять оригинальность на массовость (ну, так и оригинальная игрушка была массовой, в этом нет ничего плохого!). В итоге роботы постоянно то появляются где-то, то исчезают. В этом они похожи на еще один неофициальный символ Самары — кошек. Одно экскурсионное агентство пыталось запустить маршрут по «кошачьим» дворикам, но не вышло — с кошками невозможно договориться. Вот и с «Куйбышевцами» получается такая же история, хоть и по другим причинам.
Нужно просто чаще смотреть по сторонам и приглядываться к городу. На самом деле, плиток с «Куйбышевцем» очень много в разных районах Самары.
Как вам кажется, реально ли роботу стать неофициальным туристическим символом Самары, который потеснит на сувенирных полках привычных коз и пивные кружки?
У него есть все качества для этого. Его помнят миллионы. Он милый, и его ненавидят самарские борцы за согласование всего и вся. А еще у него шикарная история появления — от послевоенной Японии до космического производства в закрытом советском городе. И есть драма в противостоянии добрых, хороших сторонников и унылых, скучных и противных врагов. Согласны, что он практически супергерой!
А так — с ним уже выпускают и майки, и шоколадные плитки. Это только то, о чем нам известно. Но так как 3D-модели мы выложили в открытый доступ, каждый может воспользоваться ими и сделать своего «Куйбышевца».
«Куйбышевец» мечтает об электроовцах! И, как положено любому роботу, захватить мир»
После релиза игры Atomic Heart до сих пор бушует тренд на советский ретрофутуризм. Насколько «Куйбышевец» созвучен этому мировому тренду?
Наверное, сейчас действительно настало его время. То, что считалось устаревшим, теперь модное. Хотя если люди начнут ходить с патефонами вместо портативных колонок, это будет перебор.
«Куйбышевец» именно в виде игрушки вряд ли вновь станет популярен, а вот в виде символа эпохи — вполне.
Насколько мне известно, советские роботы создавались как «помощники человека» и символы светлого будущего. Какую философию транслирует «Куйбышевец» сегодня, когда мы живем в мире искусственного интеллекта?
Это маленький робот с заводным механизмом. Наверное, его философия в том, чтобы не торопиться, уметь замечать мелочи и видеть в них красоту.
Какой характер у «Куйбышевца»?
Заводной! Хотя пружины хватает ненадолго, нужно постоянно быть с ним рядом!
Можно сказать, что «Куйбышевец» «родился» в закрытом Куйбышеве, а проснулся в современной Самаре. Как он переживает этот культшок?
Молодежь ходит с кассетными плеерами, снимает «на пленку» и поет «Гражданскую оборону». С точки зрения «Куйбышевца» ничего не изменилось!
Проект «В депо до Полевой» доказывает, что Самара — город, известный не только Волгой и пенным, но и наукой и развитой инженерией. Как вам кажется, поможет ли «Куйбышевец» вернуть Самаре статус города инженеров? Или смысл совсем не в этом?
Одно другому не мешает. С одной стороны, будет приятно, если о Самаре будут знать не только по «козе-вобле-Жигулевском», но и по-настоящим грандиозным вещам — ракетной и авиапромышленности нашего города. С другой, у людей появится лишний повод погулять по городу, ища «пасхалки».
Самарские ученые и инженеры действительно заслуживают того, чтобы про них рассказывали даже самими жителям. Может, плитки с портретами Павла Суткевича, Глеба Кржижановского и лауреата Нобелевской премии по химии Николая Семенова будут воровать реже! Надо об этом подумать.
Смысл же плиток с «Куйбышевцем» в том, чтобы люди искали их, а заодно обращали внимание на те мелочи, которыми полон город: от лебедей из покрышек на Металлурге и чудесных клумб во дворах хрущевок на улице Мориса Тореза до пингвинчика из мозаики на набережной и резных наличников где-нибудь на Льва Толстого.
О чем мечтает «Куйбышевец»?
Конечно же, «Куйбышевец» мечтает об электроовцах! И, как положено любому роботу, захватить мир.
Текст: Ксения Возгорькова
AI-иллюстрации: Елизавета Назаркина
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