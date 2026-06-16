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Урбанистика

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Будем делать это по-французски! На «Станкозаводе» пройдет лекция Анастасии Ромейко о реновации альпийской фермы

Скромно — лекция, а по факту — ваупроект. В эту архитектурную среду в кофейне «Белая чашка» архитектор Анастасия Ромейко расскажет о своем международном проекте — реновации альпийской фермы во Франции, поиске культурного кода, балансе традиций и современности.    

И это маст-визит для дизайнеров, исследователей городской среды и тех, кто хочет узнать, как создаются города — кирпичик за кирпичиком. Фиксируем: встречаемся на «Станкозаводе» в семь вечера! 

Текст: Анжелика Чернышова 
Фото: Архивы пресс-служб

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