Будем делать это по-французски! На «Станкозаводе» пройдет лекция Анастасии Ромейко о реновации альпийской фермы

Скромно — лекция, а по факту — ваупроект. В эту архитектурную среду в кофейне «Белая чашка» архитектор Анастасия Ромейко расскажет о своем международном проекте — реновации альпийской фермы во Франции, поиске культурного кода, балансе традиций и современности.

И это маст-визит для дизайнеров, исследователей городской среды и тех, кто хочет узнать, как создаются города — кирпичик за кирпичиком. Фиксируем: встречаемся на «Станкозаводе» в семь вечера!