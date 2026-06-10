Этот город с двумя сердцами! В Доме птиц пройдет первая лекция в сезоне о Безымянке

Камбэк, который мы ждали: команда лектория Дома птиц возвращается в городскую повестку и предлагает поговорить о наболевшем, важном и действительно интересном — о Безымянке!

Завтра, 11 июня, в сердце старого города гости — вместе с журналистом, резидентом проекта «Моя Безымянка» и координатором «Том Сойер Феста» Антоном Черепком! — узнают больше об истории сердца космического Куйбышева. Тема лекции как манифест: «Безымянка прежде всего! Какой она была, какой и почему она стала, какой Безымянка может стать в будущем». Старт — в семь вечера (а точнее — в 18:59!).