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Этот город с двумя сердцами! В Доме птиц пройдет первая лекция в сезоне о Безымянке

Камбэк, который мы ждали: команда лектория Дома птиц возвращается в городскую повестку и предлагает поговорить о наболевшем, важном и действительно интересном — о Безымянке!

Завтра, 11 июня, в сердце старого города гости — вместе с журналистом, резидентом проекта «Моя Безымянка» и координатором «Том Сойер Феста» Антоном Черепком! —  узнают больше об истории сердца космического Куйбышева. Тема лекции как манифест: «Безымянка прежде всего! Какой она была, какой и почему она стала, какой Безымянка может стать в будущем». Старт — в семь вечера (а точнее — в 18:59!). 

Фото: Архивы пресс-служб

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