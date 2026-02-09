Камень, дерево, бумага: в Самаре вышло второе издание монографии об архитектуре города

Это мы читаем (и всем советуем!): вышло второе издание монографии «Деревянная и каменно-деревянная архитектура Самары конца XIX – начала XX веков». Авторы – Виталий Самогоров, Елена Сысоева и Юлия Черная. Работу посвятили деревянной и каменно-деревянной застройке. Узнать больше (от первых лиц!) можно на презентации книги 12 февраля в шесть вечера в Доме архитектора. Вход свободный – и это звучит как тот самый план для насыщенного четверга!