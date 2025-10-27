В поиске нового образа: команда проекта «Мастерская мерча» приглашает принять участие в конкурсе на разработку лучшей айдентики Безымянки

Почему вы решили сосредоточиться именно на Безымянке? Что – на ваш взгляд – делает ее уникальной по сравнению с другими районами города?

Нас как социальных исследователей интересует взаимное влияние человека и среды – то, как горожане видят и чувствуют территорию, как пространство формирует наши привычки и образ жизни. Безымянка – невероятно интересный объект для изучения, ведь в ее основе – новаторские идеи своего времени. Архитектурно-планировочные особенности и композиционная структура района, а также расположение общественных центров и зеленых зон, ориентация улиц, направление основных пешеходных путей – все подчинено логике соцгорода.

Помимо жилья и рабочих мест, безымянские предприятия обеспечили район и всей необходимой инфраструктурой: школами, метро, поликлиниками, домами культуры. Модный сегодня стрит-ритейл был заложен на Безымянке еще в 1950-е годы, а в советские времена здесь был филиал ЦУМа. В общем, рай для урбаниста, живое воплощение концепции пятнадцатиминутного города. И сейчас на Безымянке можно найти остатки былой роскоши: архитектурные ансамбли, внутриквартальные пространства, большие проницаемые дворы, обилие парков, широкие проспекты. Даже несмотря на то что состояние некоторых объектов – отдельный вопрос для обсуждения, их наличие, несомненно, повлияло на важную часть культурного кода Безымянки.

Как будет проходить формирование междисциплинарных команд? Сколько в целом будет сформировано групп?

Задача Мастерской – показать, чем вдохновляет Безымянка. Об этом можно рассказывать как словами, так и с помощью визуального языка. Участники найдут и изучат особенности, ценности, символы территории и создадут свои образы Безымянки. Победители Мастерской смогут воплотить айдентику в мерч. Помимо реализации мерча, молодые специалисты получат необходимый сегодня навык работы в междисциплинарной команде. Будут сформированы четыре группы по пять человек, в которые войдут социологи, дизайнеры, архитекторы, историки все, кто умеет работать с образами и смыслами. Обмен знаниями и навыками обогатит профессиональный опыт и поможет создать разнофактурные проекты – как и сама Безымянка.

Кто станет «амбассадорами культурных проектов на Безымянке»?

У Безымянки уже есть свои амбассадоры. Среди них Андрей Артемов, Андрей Олех и Роман Ежевичкин. Этот список можно продолжать. Например, в программе нашей Мастерской есть специалист, который расскажет участникам об известных в городе фурагах. Разговаривая с экспертами, мы столкнулись с тем, что для многих Безымянка – часть личной истории. Даже тем, кто давно живет в других районах города, всегда есть, чем поделиться – некоторые родились и выросли здесь, у других отсюда родственники. Интересных, ярких людей тут действительно много.

Расскажите подробнее о «прогулке-исследовании Безымянки». Кто ее будет проводить и по какому маршруту?

Центральная ось прогулки – улица Победы. Здесь мы посмотрим архитектуру, заглянем во дворы, зайдем в модную кофейню, посмотрим на соседние улицы, узнаем, где обучают техническую интеллигенцию и как Безымянка связана с джазовой культурой. Главный «гид» прогулки – это бриф-зин по Безымянке от команды организаторов. Прогулка завершится неформальной встречей с локальными экспертами, которые знают о ней все и даже больше.