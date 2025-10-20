По кирпичикам – в модерн-локейшн: в Самаре объявлен открытый конкурс для молодых архитекторов

Меняем течение архитектурных идей: ИРТИС объявил конкурс на разработку концепций развития общественных территорий для городов Самарской области. Старт уже объявлен, а прием заявок – первого числа ноября. О том, как архитект-ивенты меняют локальную сити-идентичность, почему они полезны молодому комьюнити и что трансформирует взгляд экспертов – рассказала Рената Насыбуллина – сооснователь link.bureau и руководитель Клуба молодых архитекторов «ДОМ:А».
Рената Насыбуллина
сооснователь link.bureau и руководитель Клуба молодых архитекторов «ДОМ:А»
Подобные конкурсы невероятно важны для молодых архитекторов, которые только начинают свою карьеру. Для них это самый простой и действенный способ заявить о себе, показать себя экспертному сообществу и потенциальным заказчикам. Долгое время считалось, что в Самаре ты и твои амбиции никому не нужны, что нужно уезжать, чтобы реализоваться в столице. Подобные конкурсы – важный сигнал, что и в родном городе молодых специалистов ценят и ждут. Это возможность предложить новые решения и затем получить обратную связь не от преподавателя, который видел, как ты работаешь, и максимально погружен в твой проект, а от экспертов и реального заказчика. Это повышает уровень подготовки к реальным заказам.
Даже если конкурсные проекты не реализуются напрямую, они повышают насмотренность администрации и жителей, дают свежий взгляд на развитие городской среды – без инерции привычных подходов. Но важно помнить: не каждый проект можно проводить через конкурс. Полезно проводить такие мероприятия на проблемные или знаковые места, чтобы увидеть целый спектр мнений и идей о том, как та или иная часть города может развиваться. А сами конкурсы могут быть разными: от дизайна транспортной карты до проекта сити-холла, от лавочки до целого парка.
Но чтобы идеи действительно преобразовали город в лучшую сторону, нужен механизм поддержки – финансирование реализации проекта, заинтересованность власти, сопровождение проекта до реализации.
Текст: Елизавета Гончарова
Фото: Дарья Мищенко, архивы пресс-служб
Комментарии (0)