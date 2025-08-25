Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Что интересного в архитектуре стран Аравийского полуострова? Отвечает Михаил Митюков!

Специально для всех, кто считает – ошибочно! – архитектуру стран Аравийского полуострова скучной, не очень интересной и ехать туда стоит только ради круглогодичной жары и роскошных пляжей, основатель проекта «Надо сохранить» Михаил Митюков опровергнет этот стереотип. Уже сегодня в рамках лектория «Дома птиц» он расскажет про архитекторов-легенд, которые строят в регионе, бережно сохраненные и переосмысленные исторические кварталы из «1001 ночи», и современные архитектурные тренды, которые задают специалисты Омана, Катара, Бахрейна и Саудовской Аравии.

Фото: Андрей Сапрыкин

