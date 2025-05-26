Попали в сотку: природный парк «Мастрюки» стал одним из лучших общественных пространств по версии журнала «Проект Россия»

Сооснователь и главный архитектор проектного бюро ТМ

«Проектирование длилось с июля 2022 года по март 2023-го, а реализация проекта шла до июля. Сжатые сроки – самая большая сложность, с которой нам пришлось столкнуться: нужно было все успеть до начала юбилейного Грушинского фестиваля. Порой сложно было донести до заказчика необходимость сохранения принципиальных проектных решений, чтобы лиственница не менялась на сосну или ДПК, чтобы она была покрыта именно такой маркой огнебиозащиты и масла, потому что это подчеркнет естественную красоту дерева и обеспечит долговечность его эксплуатации. В рамках авторского сопровождения реализации проекта было четырнадцать выездов на объект для решения текущих вопросов. В рамках одного из них Александр Шуткин, руководитель бюро, сам помогал разгружать игровое оборудование для детской зоны на поляне.

Очень хотелось бы продолжения развития территории. Изначально речь шла о двух этапах. На втором должны были появиться павильоны визит-центров, новые оригинальные сцены для фестивалей, включая плавучую, инфраструктура для кемпинга и глэмпинга, зона лэнд-арта и другие важные объекты, которые бы сделали Мастрюки действительно крутым брендовым местом региона, не уступающим по своему архитектурному и событийному наполнению, скажем, Никола-Ленивцу в Калужской области. По природным качествам, на наш взгляд, место итак не уступает. Но пока все подвисло, есть ощущение, что после юбилейного Грушинского никакого продолжения не будет. Посмотрим. Надежду терять не стоит».