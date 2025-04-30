Конструктивно о конструктивизме: Николай Васильев расскажет об эстетике, концепциях домов и планировке квартир времен НЭПа

В пятницу в Самару приедет московский историк архитектуры Николай Васильев, который расскажет о том, как решали жилищный вопрос архитекторы Советского Союза, которым пришлось искать новые форматы, новые подходы и новую эстетику. Всех, кто хочет узнать, как идеи дома-коттеджа в городе-саде преобразовались в многоквартирные каменные дома, как появились типовые планировки квартир и секций подъездов, из которых можно было компоновать дома и кварталы разной конфигурации и почему индивидуальные решения квартир оказались утопией, ждут в «ЗИМ Галерее» 2 мая – лекция «Архитектура жилища эпохи конструктивизма» начнется в 16:00.

Фото: Архивы пресс-служб