Какой была битва за элеватор: Нина Казачкова о судебных процессах и важной победе

Победа в решении дальнейшей судьбы элеватора – каких усилий это стоило для ВООПИиК? Насколько сложным и долгим был процесс?

Суд по элеватору – первый судебный процесс в жизни Самарского отделения ВООПИиК. Мы были новичками в этом вопросе. Процесс отнимает много времени, а также физических и психических сил, которые можно было бы потратить на созидание, а не на суды.

Первая трудность, которая возникла практически сразу, это необходимость правового сопровождения, требующего финансовых вложений. Средств у общественной организации просто нет и не было. Вся команда ВООПИиК работает бесплатно и живет на членские взносы. Но нашлась юридическая компания, которая уже три года сопровождает нас совершенно бесплатно!

Вторая трудность – скорее, психологическая – заключалась в том, что мы три года находились в сложных отношениях по оценке ценности элеватора с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия – публичной властью. А ВООПИиК и Управление госохраны решают общие задачи: охрана, защита, популяризация объектов культурного наследия. Но в один момент нам пришлось вступить с ними в борьбу – даже битву.

Третья трудность заключалась в том, что суду нужно было определить ценность объекта в стиле брутализм – молодого и довольно редкого для России! Элеватор – объект, которому всего сорок с лишним лет: по нему нет научных исследований, на которые можно было бы ориентироваться и представить суду с нашей стороны. И перед судьей стояла непростая задача – понять, что же такое брутализм, определить, обладает ли элеватор градостроительной, архитектурной ценностью и подлинностью. Признаюсь, у нас было опасение, что суду сложно будет разобраться в этих вопросах. Знаково, что у нашего судьи была фамилия Татьяна Алексеевна Родина: когда я узнала об этом, сразу сказала, что мы не можем проиграть этот процесс – с нами Родина. К счастью, судья смогла разобраться, и в процессе суда овладела терминологией по архитектуре, и задавала действительно грамотные вопросы. Также к процессу были привлечены три эксперта и проведено три судебные экспертизы, которые дали полную картину ценности элеватора.

Можно ли сказать, что теперь элеватор на сто процентов под защитой?

На сегодняшний момент элеватор, конечно, не защищен на сто процентов, потому что, несмотря на то, что мы выиграли апелляционный суд, и здание в скором времени будет признано выявленным объектом культурного наследия, в дальнейшем собственник может подать кассационную жалобу. И последняя инстанция – Верховный суд. Надеемся, что мы сможем сохранить за собой победу и в дальнейшем.

Самое интересное заключается в том, что мы начинали суд с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия, а собственник был привлечен к процессу судом как третья сторона. Но Управление госохраны в процессе судебных разбирательств, по их заявлению на суде, получили достаточно новой информации по элеватору, чтобы включить его в список выявленных объектов культурного наследия. Дальше флаг в руки взял собственник – апелляционная жалоба уже была от собственника элеватора, и мы продолжаем судебный процесс с ним.

Комментарии под постом «ВКонтакте» разделились на два лагеря: кто-то рад победе и полной защите здания, а кто-то не понимает, что будет с ним дальше. Можно ли сейчас предположить, какая судьба ожидает элеватор? Какие мечты и предлагаемые инициативы близки лично вам?

Комментарии под постом «ВКонтакте» разделились неравнозначно: всего пять-десять комментаторов высказали негатив. И мы спокойно относимся к таким заявлениям, потому что каждый имеет право на личное мнение. Но общая тенденция отчетливо заметна: элеватор важен и нужен жителям города.

Дальнейшая судьба здания пока не ясна, потому что суды еще не закончились. Но я вижу два пути решения. Первый план: если элеватор остается у собственника, ему придется считаться с решением суда. Ему нужно будет сделать полезный для города проект, использовать площадку вокруг как общественное пространство. Второй: элеватор может ждать похожая судьба, как Фабрику-кухню, если публичная власть предоставит собственнику компенсационную площадку, и объект станет собственностью города.

В любом случае я хотела бы, чтобы элеватор стоял на месте: можно приспособить его для современного использования или оставить в текущем состоянии – он простоит долго! А вот территория при разных сценариях точно не должна простаивать: она может стать общественным пространством, которое полюбят жители и гости города.