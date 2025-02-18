Практические советы домовладельцам

Директор музея имени Алабина

«Методичка – это финальный аккорд большого проекта «Сохранить как…», который мы при поддержке фонда Потанина делали с командой музея и привлеченными экспертами в течение двух лет. В рамках этого проекта было много разных активностей : от премии «Старый новый город» для собственников исторической недвижимости до участия в «ВолгаФесте» и выставок во дворах старой Самары. А одной из важных линий проекта стала серия паблик-токов, которую мы провели на площадке музея.

Зачем мы это затеяли? Дело в том, что достаточно много моих знакомых из внешних наблюдателей и любителей исторической среды превратились в собственников исторических зданий и сразу поняли, что владеть недвижимостью с историей – дело не очень простое. А какого-то единого медиума, который мог бы ответить на бытовые вопросы, возникающие у людей, не было. Потому что эти вопросы очень разноплановые и требуют консультации специалистов из разных сфер: от юридических вопросов, связанных с ремонтом, до практических советов, как поменять проводку, не разрушив лепнину на потолке. Мы поняли, что самый лучший способ ответить на все эти вопросы новых и потенциальных собственников исторической недвижимости - собрать мнения экспертов и тех людей, которые уже сталкивались с подобными трудностями. Наша методичка – это концентрированные советы и рекомендации, но у нас на сайте есть видеозаписи полных версий разговоров с нашими экспертами.

Зачем нам вообще поддерживать собственников исторических зданий? Этот вопрос тоже звучит довольно часто, но ответ на него прост: как показывает практика, статус объекта культурного наследия не является гарантией сохранения здания. Оно сохраняется в том случае, когда у него есть понятный собственник и, что самое важное, этот собственник понимает его историческую ценность и ценность его исторических элементов. А когда таких собственников будет много, ситуация с запустением и разрухой будет решаться, и мы все будем жить в городе с замечательным историческим центром!»