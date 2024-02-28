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Урбанистика

Насыщенная жизнь здания общественного собрания: Армен Арутюнов и Дмитрий Храмов расскажут историю столетнего дома.

Кофейня White Cup возобновляет архитектурный лекторий «Архитектурные среды».

В эту среду историк архитектуры Армен Арутюнов и архитектор Дмитрий Храмов в рамках архитектурного лектория «Архитектурные среды» прочитают в кофейне White Cup лекцию «Общественное собрание: от клуба до музея архитектора Вернера». Построенное в 1912 году по проекту архитектора Дмитрия Вернера здание самарского общественного собрания за 100 с лишним лет несколько раз меняло владельцев и назначение: Армен и Дмитрий расскажут об авторе проекта, истории здания и его трансформациях, а также поделятся идеей музея архитектора Вернера и планами по созданию экспозиции «Модерн в облаках».

Информационный обзор редакции. 16+

Фото: Архивы пресс-служб

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