Ударный год: Станкозавод в шорт-листах «Сноба»

Станкозавод попал в шорт-лист номинации «Городская среда» «Сноб»-премии проекта «Сделано в России».

В сентябре 2022 года арт-пространство Станкозавод открылось, в ноябре 2023 готовится отметить попадание в шорт-лист «Сноба»: жюри премии «Сделано в России» отметило самарский креативный кластер в разделе «Городская среда».

У центра труда и отдыха большие шансы пройти в итоговые топа: он уже прошел номинации от читателей и редакции и отбор членов экспертного совета. Теперь все зависит от результатов открытого голосования.