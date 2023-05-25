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Урбанистика

Разговоры о важном: что будет с «Мастрюками»?

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Кураторы проекта природного парка приглашают неравнодушных обсудить проект масштабной реконструкции и поделиться своими мнениями и предложениями.

Чтобы обсудить перспективные планы «на берегу», наметить точки коммуникации и выйти на продуктивный диалог, кураторы проекта природного парка «Мастрюки» приглашают экологов, экскурсоводов, представителей туристических клубов и потенциальных партнеров проекта в «Дом Архитектора». Всех неравнодушных к судьбе места силы для многих самарцев ждут в семь вечера во вторник, 30 мая.

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