Разговоры о важном: что будет с «Мастрюками»?

Кураторы проекта природного парка приглашают неравнодушных обсудить проект масштабной реконструкции и поделиться своими мнениями и предложениями.

Чтобы обсудить перспективные планы «на берегу», наметить точки коммуникации и выйти на продуктивный диалог, кураторы проекта природного парка «Мастрюки» приглашают экологов, экскурсоводов, представителей туристических клубов и потенциальных партнеров проекта в «Дом Архитектора». Всех неравнодушных к судьбе места силы для многих самарцев ждут в семь вечера во вторник, 30 мая.