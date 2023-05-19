Все в сад: самарский парк превратится в центр борьбы за архитектурное наследие страны

В начале июня Струковский сад примет VI Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие 2023».

В этом году настала очередь Самары принимать VI Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие 2023»: с 8 по 10 июня Струковский сад можно будет назвать центром притяжения для градостроительного сообщества страны. В наш город приедут более ста архитекторов и реставраторов со всего мира, чтобы поделиться опытом и понять, как сохранить архитектурное наследие России.

Для тех, кто не хочет принимать участие в обсуждениях, предусмотрена разнообразная выставочная программа: можно будет познакомиться с работами молодых архитекторов и современными материалами.



