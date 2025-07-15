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Раз-раз-раз, это самарский бас: тридцать дней по центру Москвы будет ездить автобус с с достопримечательностями города-курорта

Да, это двухэтажный туристический автобус с достопримечательностями Самарской области. И сегодня он отправился в первый рейс по знаковым локациям Москвы, в том числе, останавливался и на Красной площади. Маршрут составил целых двадцать четыре километра: такие экскурсионные трипы будут проходить (!) тридцать дней подряд – с десяти утра до шести вечера. 

Все иллюстрации – за исключением логотипа – для этого красного красавчика разработала студия BLNC. А самые внимательные наверняка заметили отсылку к недавно вышедшему туристическому гиду «Что где делать» в Самаре и Тольятти от Собака.ru и Туристского информационного центра Самарской области. Все дороги – даже в самом центре столицы – ведут в города на Волге. И с этим не поспоришь.

Фото: Архивы пресс-служб

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