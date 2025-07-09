Тарас Ролинский: «Сегодня в мире новая валюта – это внимание. Признаться честно, оно вызывает зависимость»

Современные технологии диктуют свои правила, но есть те, кто выбирает иной путь. Самарский автолюбитель Тарас Ролинский променял комфорт нового автомобиля на шарм и харизму ретро-классики. Именно его рук дело – ставшие уже знаковыми автокруизы оригинальных автомобилей в центре Самары, многочисленные выставки и съезды. «Ретровод» рассказал о философии такого выбора, о реакции окружающих и о том, почему «Волга» может быть не просто машиной, а частью имиджа и даже (!) поводом для знакомства.

«Я получаю кайф от каждой кнопки, от увесистого руля, от толстой кожи»

Как ты решился променять широкий дисплей с наворотами на железные кнопки и рычаги?

Началось все с того, что у меня всегда было как минимум две машины: современная – для повседневных нужд, и классическая – для души. И вот однажды я поймал себя на том, что каждый день делаю выбор между комфортабельным Mercedes 2010 года и старой доброй «Волгой» ГАЗ-24. И выбор этот, как ни странно, почти всегда оказывался в пользу второй машины. Так, в какой-то момент я понял, что пора избавиться от современного автомобиля.

То есть это жертва комфортом ради эстетического наслаждения?

На самом деле, не все так плохо: «Волга» у меня адаптирована для комфортного ежедневного использования: есть усилитель руля и тормозов, даже кондиционер. В чем-то она даже превосходит немецкий автопром, например, по плавности хода. Важно, что я не испытываю неудобств от этого перехода, так как редко выезжаю за город и имею возможность правильно хранить ретро-автомобиль.

Но, конечно, любовь к стилю, к ретро-тюнингу играет огромную роль. Я получаю кайф от каждой кнопки, от увесистого руля, от толстой кожи. В салоне особенный аромат, который формируется только со временем. В этом и есть эстетика. Хочется разглядывать приборную панель, как в первый раз. Не вижу смысла прятаться за красивой, но навязанной маркетологами картинкой, избегать естественного шума и вибраций.