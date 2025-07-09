Тарас Ролинский: «Сегодня в мире новая валюта – это внимание. Признаться честно, оно вызывает зависимость»

Современные технологии диктуют свои правила, но есть те, кто выбирает иной путь. Самарский автолюбитель Тарас Ролинский променял комфорт нового автомобиля на шарм и харизму ретро-классики. Именно его рук дело – ставшие уже знаковыми автокруизы оригинальных автомобилей в центре Самары, многочисленные выставки и съезды. «Ретровод» рассказал о философии такого выбора, о реакции окружающих и о том, почему «Волга» может быть не просто машиной, а частью имиджа и даже (!) поводом для знакомства.
«Я получаю кайф от каждой кнопки, от увесистого руля, от толстой кожи»
Как ты решился променять широкий дисплей с наворотами на железные кнопки и рычаги?
Началось все с того, что у меня всегда было как минимум две машины: современная – для повседневных нужд, и классическая – для души. И вот однажды я поймал себя на том, что каждый день делаю выбор между комфортабельным Mercedes 2010 года и старой доброй «Волгой» ГАЗ-24. И выбор этот, как ни странно, почти всегда оказывался в пользу второй машины. Так, в какой-то момент я понял, что пора избавиться от современного автомобиля.
То есть это жертва комфортом ради эстетического наслаждения?
На самом деле, не все так плохо: «Волга» у меня адаптирована для комфортного ежедневного использования: есть усилитель руля и тормозов, даже кондиционер. В чем-то она даже превосходит немецкий автопром, например, по плавности хода. Важно, что я не испытываю неудобств от этого перехода, так как редко выезжаю за город и имею возможность правильно хранить ретро-автомобиль.
Но, конечно, любовь к стилю, к ретро-тюнингу играет огромную роль. Я получаю кайф от каждой кнопки, от увесистого руля, от толстой кожи. В салоне особенный аромат, который формируется только со временем. В этом и есть эстетика. Хочется разглядывать приборную панель, как в первый раз. Не вижу смысла прятаться за красивой, но навязанной маркетологами картинкой, избегать естественного шума и вибраций.
В чем, по-твоему, философия таких автопроектов?
Это вызов самому себе, стремление разрушить стандарты, которые нам навязывают маркетологи, и желание обратить внимание на то, что выделяется, фокусироваться на том, что важно именно тебе. Есть люди, которым просто нравится рассматривать такие автомобили, но есть и те, кто переосмысливают свои приоритеты, решаются на приобретение ретро-машины или просто начинают задумываться о том, как избежать навязанности.
Своим примером я хочу показать, что можно делать так, как хочется именно тебе. Мне приятно, когда люди, глядя на меня, начинают прислушиваться к себе. Не раз слышал, что после общения со мной люди решались поменять машину или купить автомобиль для дрифта, а может, и что-то иное в своей жизни, что выходит за общепринятые рамки. Приятно хоть немного делать мир лучше.
Что для тебя автоэстетика?
Это совокупность деталей, решений, пропорций, линий, объемов, внутренних и внешних характеристик. В конечном итоге, это становится посланием для тех, кто его видит. Ведь когда хрупкая девушка выбирает большой джип, это тоже говорит о многом и помогает построить образ владельца.
«Сегодня в мире новая валюта – это внимание»
Ты ассоциируешь себя с «Волгой»? Наверняка есть подтекст?
Ретроавтомобиль скорее стал частью моего имиджа. Например, эффектное появление на бизнес-встрече мгновенно создает тему для разговора. Самарцы часто позитивно реагируют на подобные автомобили, прохожие фотографируются и задают разные вопросы. Это похоже на передвижную достопримечательность. Сегодня в мире новая валюта – это внимание. Признаться честно, оно вызывает зависимость.
Какие три вопроса тебе чаще всего задают прохожие?
«Что под капотом?» «Сам собирал?» «Сколько такая стоит?» Иногда спрашивают такие нюансы, о которых я сам не знаю. Интересуются, удобно ли ездить на тонких колесах, спрашивают про мотор. Ну, и коронный вопрос: «Зачем занизил?» На что я отвечаю: «Чтобы вы подошли и спросили, иначе мы бы никогда не пообщались».
Ты сохраняешь тайну «начинки»?
К сожалению, я не умею работать с автомобилями, меня никто не учил. «Волгу» я приобрел уже в восстановленном виде. Я предпочитаю отдавать машину профессионалам – пусть каждый занимается тем, что у него получается лучше всего. Я занимаюсь поставкой инженерного оборудования на объекты строительства, а автомобили – это хобби.
Как реагируют на «Волгу» в сервисах?
В случае с «Волгой» – готовым проектом – люди реагируют с уважением и часто предлагают обслужить без очереди. С «Нивой» ситуация была иной: восстановление и переделка старого автомобиля – это, как правило, долгий и сложный процесс, который не всегда выгоден для автосервисов. Часто отказывались делать нестандартные запросы или завышали цену. Автомеханикам сложно оценить стоимость такой работы, и проект превращается в долгострой. Автосервисы занимаются проектами по восстановлению в перерывах между основной работой, поэтому «Нива» могла простоять у них по полгода. Приходилось лично приезжать, выяснять, с какими трудностями сталкиваются специалисты, что нужно приобрести. Но это специфика сферы.
«Словил немало хейта, когда приобрел «Волгу» ГАЗ-24»
Почему восстанавливаешь автомобили на свой вкус, а не до того состояния, каким оно было на заводе?
Настоящая реставрация – это очень дорогая и кропотливая работа, требующая глубоких знаний и умений. Здесь встает вопрос знаний и умений самого владельца. Я знаю «ретроводов», которые могут определить год выпуска каждой детали и с таким же энтузиазмом месяцами искать ее. Я испытываю огромное уважение к таким людям, но сам себя к ним не отношу – чувствую нафталиновый запах. Скорее, я занимаюсь «ретромодами»: реставрирую и модифицирую автомобили. Из-за явной «неканоничности» словил немало хейта, когда приобрел «Волгу» Газ-24.
Стильные дизайнерские наработки часто рушатся, не дойдя до воплощения в жизнь. Так было и с «Нивой». Я воплотил прототип, который разрабатывали для поставки за границу. Увидел фотографию с квадратным номером, и дальше все было как в тумане. Именно тогда я понял, что иметь Mercedes для статуса и понтов – это ерунда.
Более того, в современном мире с его темпами развития технологий ездить на автомобиле с менее эффективными тормозами просто небезопасно.
Из чего состоит твой автопарк?
На данный момент у меня три машины: «Волга» ГАЗ-24, «Нива» Лада 4x4, «Четверка» ВАЗ 2104, а общая сумма затрат на покупки и восстановление уже, вероятно, превышает стоимость одного нового современного автомобиля из салона.
Если с «Волгой» и «Нивой» все понятно, а для чего нужна «Четверка»?
Не так давно загорелся зимним дрифтом. Для него нужна машина не для полноценного восстановления, скорее, бюджетный вариант, чтобы прокачивать свои гоночные навыки и постепенно расти вместе с машиной. Я специально не стал «тюнить» мотор в начале пути, чтобы почувствовать, как мне будет не хватать мощности.
«За каждой машиной стоит личность, и мне куда интереснее пообщаться с человеком о его истории»
Ты сказал, что «ретроводы» тебя не приняли, хотелось заиметь что-то свое, свой клуб?
Думаю, именно поэтому я и начал организовывать ретропрокаты и выставки интересных автомобилей. Для меня важно создать мероприятие, которое было бы интересно не только водителям, где, помимо обсуждений карбюраторов, будет место музыке и вкусной еде. Я стараюсь приглашать диджеев и фотографов, выбирать атмосферные места для парковки - хочу организовать полноценный досуг. За каждой машиной стоит личность, и мне куда интереснее пообщаться с человеком о его истории.
Получается заработать на таких мероприятиях? Или ты хотел создать сплоченную семью из людей, близких по ценностям?
Организация, увы, не приносит прибыли, но удовольствие – безусловно. Я создал сообщество Car meet, которое начиналось с моих приглашений автолюбителей на круизы по городу, а сегодня в нем почти триста участников. Поэтому встречи стали проходить чаще, но все еще бесплатно.
Хотя организация мероприятий, в том числе коммерческих, – это взаимовыгодный обмен. Участники получают качественное событие, а организаторы – ресурсы для развития. А расти желание, конечно, большое.
Последняя встреча была сумасшедшей. Из-за дождливого лета я был вынужден перенести мероприятие на день раньше, но явка была успешной. Мероприятие прошло на парковке Picture’s: ярко, душевно и весело.
«Душа есть у всего, во что мы вкладываем время и силы»
«Волга» вдоль Волги – новая ассоциация с Самарой? В голове сразу возникает яркая картинка кубинских ретро-автомобилей, которые уже автоматически становятся неотъемлемой частью целой страны. Что думаешь о прокате наших ретро автомобилей?
Превращать отреставрированный с любовью автомобиль в средство заработка кажется мне не совсем правильным. Это может создать впечатление фальшивой, чисто коммерческой ассоциации с городом.
Тем не менее, я нашел компромисс, объединив владельцев, для которых ретро-автомобиль – это не просто средство передвижения, а часть истории и культуры. Поэтому для тех, кто хочет прикоснуться к этой истории, мы предлагаем возможность организации уникальных фотосессий, авто-ивентов, корпоративных мероприятий и сопровождения особенных моментов жизни. Это способ сохранить ценность ретро-автомобилей и поделиться ею с окружающими, не превращая их в обычное такси.
Выходит, у машин есть душа?
Душа есть у всего, во что мы вкладываем время и силы. Другое дело, что я не позволяю вещи занимать слишком много моего внимания и трепета. Не хочу терять границу между машиной и собой – не будь у меня «Волги», я бы приобрел другую оригинальную машину. Моя целостность не зависит от нее, но некий энергетический заряд я все же ощущаю в машинах – его я создаю сам.
Текст: Аполлинария Булыгина
Фото: Личный архив героя
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