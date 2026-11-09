Все дороги ведут домой: на «Станкозаводе» пройдет лекция о привязанности к городу

Почему в один город влюбляемся с первого взгляда, а в другом чувствуем себя гостем? В эту среду, в семь вечера на «Станкозаводе» пройдет лекция на тему «Как появляется любовь к городу». Психолог Юлия Сагирова расскажет, как формируется привязанность к месту и почему кофейня у дома иногда становится «безопасной гаванью».

Поговорим о Самаре через волжские закаты, дворы исторического центра и личные маршруты, которые постепенно превращаются в ментальные карты. Разберемся, как появляется районная идентичность и что заставляет однажды сказать: «Я дома».



Текст: Анжелика Чернышова

Фото: Архивы пресс-службы