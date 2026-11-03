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Показываем семейный альбом всему городу: Третьяковка в Самаре собирает воспоминания, связанные с историей Завода имени Масленникова

Завод имени Масленникова — это не только цеха и станки, а целая вселенная, в которой проходила жизнь нескольких поколений самарцев. Третьяковка в Самаре запускает большой исследовательский проект и собирает истории о том, каким был завод за пределами производства: как сотрудники получали квартиры и обживали новые дома, где обедали, как отдыхали, влюблялись и растили детей.

Стать частью проекта можно несколькими способами: поделиться семейными фотографиями, дать интервью или просто прислать короткое воспоминание — свое или рассказанное близкими. Снимки бережно оцифруют и вернут владельцам, а истории станут основой будущих проектов музея. 

Текст: Анжелика Чернышова
Фото: Архивы пресс-службы

Фото:
Третьяковка в Самаре

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