Локальное двигает бизнес: в Самаре пройдет «Большая конференция» о работе с культурным кодом

Запоминаем формулу: локальная история — сильный бренд, традиционные мотивы — актуальность. А теперь готовимся это изучать в пятницу, 6 ноября, в три часа дня на «Большой конференции» в центре «Мой бизнес».

В программе — три шага: дизайн, смыслы и продвижение. О том, как переосмыслить традиции в продукте, расскажет дизайнер и стратег в области авторского и промышленного дизайна Светлана Липкина, о культурных кодах в маркетинге — эксперт Юлия Семакова, управляющий директор по стратегическому развитию и маркетингу Natura Siberica.

Зафиналят конференцию представители самарских медиа — (ну, наша!) Собака.ru, «Самара 450», «Бизнес FM», «Самара-ГИС» и «Комсомольская правда». Они расскажут об инфоповодах и о том, как складывается «самарский бренд».

Текст: Анжелика Чернышова

Фото: Архивы пресс-служб