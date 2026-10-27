Ищем ключ к Дому с часами: в Самаре прошел благотворительный аукцион «Время сохранять»

В ресторане «Гринберг» состоялся вечер, который оказался нечто большим, чем просто светское событие: 22 октября Благотворительный аукцион современного искусства объединил самарских художников, коллекционеров и неравнодушных горожан ради одной большой цели — спасения Дома Кожевникова (или, как его чаще называют, Дома с часами!).

За аукционом стояла большая команда единомышленников. Его организовали благотворительный фонд «Том Сойер Фест — Наследие», «ЗИМ Галерея» и «Клуб любителей Самары». В расширенный оргкомитет также вошли самарские энтузиасты, меценаты и коллекционеры Вячеслав Вершинин и Владимир Кострюков. Их общие усилия и поддержка партнеров сделали этот вечер возможным.

Лейтмотивом стала не просто просьба о помощи, а приглашение к равноправному и благородному партнерству. Организаторы открыто рассказали о масштабе задачи: чтобы вернуть Дому с часами его первозданный облик, остановить разрушение и начать реставрацию, потребуется колоссальная работа и 35 миллионов рублей.

Вечер предложил другой взгляд на благотворительность — как на честный обмен ценностями. Унося домой искусство, покупатель получал не только особенную вещь для интерьера, но и возможность стать частью истории спасения. Тем более что все лоты были связаны с Самарой: это работы местных авторов и предметы из коллекций наших земляков. Искусство служило истории, коллекционеры помогали сохранить архитектуру, а свои поддерживали своих.

О том, как волонтеры решились взять Дом Кожевникова под опеку, рассказала Анастасия Кнор, директор фонда «Том Сойер Фест — Наследие». Она поделилась историей дома и тем, какие сюрпризы обнаружились за его старыми стенами, а также рассказала, какой путь команда энтузиастов уже прошла.

На торги выставили 14 лотов. Своими сокровищами поделились: Вячеслав Вершинин, Мария Иванова, Вячеслав Тишин и Александр Рахилькин. Свои работы безвозмездно передали самарские художники Иван Ключников, Дмитрий Кадынцев, Андрей Сяйлев, Алла Шахматова, Вадим Тюкин и скульптор Степан Карслян.

Разобраться в истории и ценности каждого лота гостям помогла искусствовед Дарья Волкова, а торги провела аукционист Мария Иванова.