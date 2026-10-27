Ищем ключ к Дому с часами: в Самаре прошел благотворительный аукцион «Время сохранять»

В ресторане «Гринберг» состоялся вечер, который оказался нечто большим, чем просто светское событие: 22 октября Благотворительный аукцион современного искусства объединил самарских художников, коллекционеров и неравнодушных горожан ради одной большой цели — спасения Дома Кожевникова (или, как его чаще называют, Дома с часами!).
За аукционом стояла большая команда единомышленников. Его организовали благотворительный фонд «Том Сойер Фест — Наследие», «ЗИМ Галерея» и «Клуб любителей Самары». В расширенный оргкомитет также вошли самарские энтузиасты, меценаты и коллекционеры Вячеслав Вершинин и Владимир Кострюков. Их общие усилия и поддержка партнеров сделали этот вечер возможным.
Лейтмотивом стала не просто просьба о помощи, а приглашение к равноправному и благородному партнерству. Организаторы открыто рассказали о масштабе задачи: чтобы вернуть Дому с часами его первозданный облик, остановить разрушение и начать реставрацию, потребуется колоссальная работа и 35 миллионов рублей.
Вечер предложил другой взгляд на благотворительность — как на честный обмен ценностями. Унося домой искусство, покупатель получал не только особенную вещь для интерьера, но и возможность стать частью истории спасения. Тем более что все лоты были связаны с Самарой: это работы местных авторов и предметы из коллекций наших земляков. Искусство служило истории, коллекционеры помогали сохранить архитектуру, а свои поддерживали своих.
О том, как волонтеры решились взять Дом Кожевникова под опеку, рассказала Анастасия Кнор, директор фонда «Том Сойер Фест — Наследие». Она поделилась историей дома и тем, какие сюрпризы обнаружились за его старыми стенами, а также рассказала, какой путь команда энтузиастов уже прошла.
На торги выставили 14 лотов. Своими сокровищами поделились: Вячеслав Вершинин, Мария Иванова, Вячеслав Тишин и Александр Рахилькин. Свои работы безвозмездно передали самарские художники Иван Ключников, Дмитрий Кадынцев, Андрей Сяйлев, Алла Шахматова, Вадим Тюкин и скульптор Степан Карслян.
Разобраться в истории и ценности каждого лота гостям помогла искусствовед Дарья Волкова, а торги провела аукционист Мария Иванова.
Мария Иванова, единственная в мире женщина-аукционист, коммерческий директор девелоперской компании «Альянс-менеджмент»
«Подводя итог значению этого вечера, нельзя обойти стороной его главную концептуальную победу. «Время сохранять» — красивое городское событие, которое имеет шанс стать традиционным! Этот меценатский проект получился настоящим аукционом современного искусства, и художественная ценность в нем ничуть не менее актуальна, чем благотворительная. Нам удалось совместить две составляющие — приобретение качественного искусства и участие в сохранении истории города.
В Самаре часто возникает дискуссия о том, что у нас сложно продавать искусство — люди готовы только жертвовать. Аукцион «Время сохранять» доказал обратное. Тщательно отобранные лоты придали аукциону двойную ценность: состоялся не просто сбор средств, а полноценная, осознанная покупка. И это очень важно для Самары, художников, коллекционеров, фестиваля «Том Сойер фест» и всех городских пассионариев».
Одним из самых запоминающихся моментов стал перформанс Ивана Ключникова. Прямо на глазах у гостей художник создавал арт-объект «Ключник». Его материалами стали настоящая половая доска из Дома Кожевникова и подлинные кованые гвозди XIX века. В финале объект, вобравший в себя физическую память старого здания, стал самым эмоциональным лотом аукциона.
Организаторы выражают благодарность партнерам события: ресторану «Гринберг» и Маргарите Бароновской, владельцам компании «Быков сидр», Евгению и Светлане Быковым, музыканту Владимиру Громову.
Все собранные средства (без остатка!) будут направлены на реставрацию Дома Кожевникова.
А теперь — смотрим кадры с красивого вечера!
Текст: Анжелика Чернышова
Фото: Валерий Григанов
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