Посол Франции в России Николя де Ривьер: «Если честно, я в Самаре впервые и пока не могу говорить о местном вайбе. Но уже могу сказать, что здесь очень красиво!»

«Когда я ехал к вам, застал закат над Волгой — небо было невероятного розового цвета!»

«Альянс Франсез Самара» — 25 лет! Четверть века — солидный рубеж. Что стоит за этой датой и почему деятельность центров так важна сегодня?

Действительно, самарский «Альянс Франсез» отмечает свое 25-летие, но помимо этого именно 25 лет назад Франция создала целую сеть центров по всей России. Сегодня их 12, и все они продолжают свою работу. Несмотря на сложный политический контекст, центры работают активно и динамично: преподают французский язык, продвигают нашу культуру и занимаются культурными обменами. Да, это всегда было важно, но сегодня — особенно, ведь именно благодаря этой работе сохраняются каналы общения между людьми.

Французская концепция «искусство жить» — это про умение замедляться, ценить момент и вкусную еду (кстати, в этом волжане и французы крайне похожи!). Знаете ли вы что-то про волжский вайб? Какое бы определение этому понятию дали лично вы?

Как француз, я могу сказать за свою страну: у нас действительно есть древнее и очень приятное понятие «искусство жить» (art de vivre). И мы с радостью делимся этой философией с российскими партнерами.

Что касается вашего вопроса: если честно, я в Самаре впервые и пока не могу говорить о местном вайбе. Но уже могу сказать, что здесь очень красиво! Когда я ехал к вам, застал закат над Волгой — небо было невероятного розового цвета! Верю, что здесь есть особая атмосфера, которую не встретишь ни в одном другом городе России.

Какая деталь сегодняшнего дня вас удивила или поразила больше всего? Что восхитило по дороге на интервью, а что, может быть, расстроило?

Разочарований точно не было! Я отметил для себя две вещи. Во-первых, само географическое расположение города: великая река, берег, пляжи — потрясающе! А во-вторых, архитектура: я увидел множество красивых зданий начала XX века, эпохи модерна, побывал и в Музее Модерна. Такая высокая концентрация модернистских зданий — редкое и крайне уникальное явление!