Посол Франции в России Николя де Ривьер: «Если честно, я в Самаре впервые и пока не могу говорить о местном вайбе. Но уже могу сказать, что здесь очень красиво!»

Розовые закаты над Волгой, российские сыры и французское «искусство жить»: «Альянс Франсез Самара» празднует 25-летие, и этот юбилей стал поводом для исторического визита. В эксклюзивном интервью для Собака.ru посол Франции в России Николя де Ривьер, впервые приехавший в Самару, поделился своим впечатлением о волжском вайбе, восхищением местным модерном и потенциалом наших терруаров. А еще рассказал, чьи книги действительно читают и чьи фильмы смотрят во Франции сегодня.
«Когда я ехал к вам, застал закат над Волгой — небо было невероятного розового цвета!»
«Альянс Франсез Самара» — 25 лет! Четверть века — солидный рубеж. Что стоит за этой датой и почему деятельность центров так важна сегодня?
Действительно, самарский «Альянс Франсез» отмечает свое 25-летие, но помимо этого именно 25 лет назад Франция создала целую сеть центров по всей России. Сегодня их 12, и все они продолжают свою работу. Несмотря на сложный политический контекст, центры работают активно и динамично: преподают французский язык, продвигают нашу культуру и занимаются культурными обменами. Да, это всегда было важно, но сегодня — особенно, ведь именно благодаря этой работе сохраняются каналы общения между людьми.
Французская концепция «искусство жить» — это про умение замедляться, ценить момент и вкусную еду (кстати, в этом волжане и французы крайне похожи!). Знаете ли вы что-то про волжский вайб? Какое бы определение этому понятию дали лично вы?
Как француз, я могу сказать за свою страну: у нас действительно есть древнее и очень приятное понятие «искусство жить» (art de vivre). И мы с радостью делимся этой философией с российскими партнерами.
Что касается вашего вопроса: если честно, я в Самаре впервые и пока не могу говорить о местном вайбе. Но уже могу сказать, что здесь очень красиво! Когда я ехал к вам, застал закат над Волгой — небо было невероятного розового цвета! Верю, что здесь есть особая атмосфера, которую не встретишь ни в одном другом городе России.
Какая деталь сегодняшнего дня вас удивила или поразила больше всего? Что восхитило по дороге на интервью, а что, может быть, расстроило?
Разочарований точно не было! Я отметил для себя две вещи. Во-первых, само географическое расположение города: великая река, берег, пляжи — потрясающе! А во-вторых, архитектура: я увидел множество красивых зданий начала XX века, эпохи модерна, побывал и в Музее Модерна. Такая высокая концентрация модернистских зданий — редкое и крайне уникальное явление!
«Главная задача дипломата — постараться понять другого, его мотивацию и логику. В противном случае стоит просто сменить профессию»
Во Франции спор — это искусство, где можно час ожесточенно спорить за ужином, а потом обняться и выпить фужер красного. В России же спор — это битва за абсолютную правду. Замечали ли вы это? И пытались ли научить ваших российских собеседников спорить «по-французски»?
Не думаю, что этот контраст настолько категоричен. Французы тоже могут высказываться достаточно радикально! Хотя да, в России мои собеседники любят основательно доказывать свою точку зрения. Но при этом я вижу, что они чаще всего открыты к настоящему обмену мнениями.
Конечно, в моем случае здесь есть элемент профессиональной деформации: главная задача дипломата — постараться понять другого, его мотивацию и логику. В противном случае стоит просто сменить профессию. Но понимание чужой позиции не означает согласие с ней: это про умение чувствовать собеседника, не отказываясь при этом от собственной идентичности и ценностей. Н асамом деле, такое понимание помогает лучше объяснять свои позиции.
Конечно, между нашими обществами есть различия — и это очевидно. Но в то же время существует мощный общий фундамент — европейская культура. Она очень сильна, и это чувствуется вопреки глубоким политическим разногласиям и непростой исторической реальности.
Александр Дюма девять месяцев путешествовал по России, а после оставил знаменитые мемуары о нашей кухне и быте. А что вы включили бы в собственный путеводитель по России для французов? На что стоит обратить внимание?
Я пока был не везде — в основном исследовал регионы до Урала: побывал в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Туле, Тарусе, Поленово, несколько раз ездил в Санкт-Петербург…
Вы побывали в гораздо большем количестве городов, чем многие россияне!
Возможно! Тем не менее, я бы не стал выделять какое-то одно конкретное место. Главное преимущество России — ее потрясающее разнообразие. Москва — уникальный, невероятно красивый мегаполис, где переплелись глубокая история и суперсовременный ритм. При этом есть совершенно особенные города на Волге — тот же Нижний Новгород и Казань. А чего стоит Суздаль со своей неповторимой атмосферой! И, конечно, Санкт-Петербург — это город, который ментально и визуально является органичной частью Европы.
«Пока что я не дегустировал вина из Самары (возможно, исправлю это уже сегодня вечером!), но уверен: прогресса в этой сфере можно добиться довольно быстро»
Ходит легенда, что французские дипломаты в России — главные тайные дегустаторы локальных сыроварен. Пробовали ли вы российские сыры?
Лично я на сыроварнях пока не был, но пробовал довольно вкусный российский сыр. Конечно, из-за санкций импорт и экспорт сократились, и на рынке появилось много сыров, которые пытаются имитировать французские. Но мне кажется, что самые лучшие российские сыры — те, которые не пытаются быть «чужими», а остаются самобытными.
Россия — огромная страна с мощной агропромышленностью, сильным молочным сектором и колоссальным потенциалом в производстве продуктов питания. И кстати, те же сырники, которые здесь едят на завтрак, — это ведь тоже производное от сыра. И это невероятно вкусно!
Сейчас в Самарской области развивается новая волна виноделия, здесь же находится самая северная винодельня в России. Часто это вызывает скепсис у коллег из других регионов и стран. Что вы думаете о потенциале наших терруаров?
Потенциал однозначно есть! Я пробовал далеко не все российские вина, но те краснодарские образцы, с которыми я знаком, были качественными и по-настоящему интересными. Пока что я не дегустировал вина из Самары (возможно, исправлю это уже сегодня вечером!), но уверен: прогресса в этой сфере можно добиться довольно быстро. Глядя на то, какой рывок совершило виноделие на юге России, замечаю, что нечто похожее сейчас происходит и по всей стране.
«Во Франции знают и смотрят работы Андрея Кончаловского, Александра Сокурова, Павла Лунгина»
Каких российских писателей сегодня читают во Франции?
Прежде всего, безусловную классику: Толстого, Достоевского, Чехова и Гоголя. Из авторов XX века — Пастернака и Солженицына. А вот из современных писателей во Франции очень много читают Людмилу Улицкую* (прим. редактора: *Министерством юстиции РФ признана иностранным агентом).
А кроме Людмилы Улицкой кто-то из наших современных авторов доходит до европейского читателя?
Да, например, Владимир Сорокин, автор «Дня опричника». Его книги тоже переведены и известны во Франции.
Аналогичный вопрос про кинематограф: за кем из российских режиссеров сегодня наблюдают во Франции? Кого смотрят?
Если говорить об именах, ставших классикой, то это, безусловно, Андрей Тарковский. А если о более современных мастерах, то во Франции знают и смотрят работы Андрея Кончаловского, Александра Сокурова, Павла Лунгина.
Раскроем карты: что ближе лично вам — «Эмили в Париже» или «Служебный роман»?
На самом деле, ни тот, ни другой варианты! Я не поклонник «Эмили в Париже», а вот второй фильм, который вы упомянули, я пока не смотрел.
Идеальный план на вечер готов: открываем самарское белое сухое и смотрим «Служебный роман»!
Я присмотрюсь к вашей рекомендации!
«Искренний диалог рождается там, где есть доверие, расслабленность и достаточный запас времени»
Главное слово на русском языке, которое вы выучили за последние годы (и которое точнее всего описывает жизнь в России!)?
«Отлично!»
Согласитесь, что самые честные разговоры редко происходят за столом официальных переговоров. Где в России случился ваш самый искренний и трогательный разговор с людьми?
Это происходит везде, где удается выйти за рамки формальности. Самое главное — атмосфера, а не точка на карте. Когда к нам приходят гости в посольство или когда мы встречаемся в поездках, искренний диалог рождается там, где есть доверие, расслабленность и достаточный запас времени.
И это не особенность России или Франции — это универсальный человеческий закон. Лучше всего глубокие разговоры складываются, когда нет шумной толпы — именно тогда и удается поговорить вдвоем о самом важном.
Текст: Ксения Возгорькова
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