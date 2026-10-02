Катерина Гущина: «Либо ты наносишь ущерб миру, либо себе»

«Либо ты наносишь ущерб миру, либо себе»

Катя, ты сама выбирала когда-то для Собака.ru людей, которых должен знать город. Теперь мы говорим о тебе. За какой поступок ты бы взяла Катерину Гущину в этот проект?

За поступок по отношению к себе. У меня драматическая судьба, большие потери — от близких людей до капиталов и здоровья — и физического, и ментального. В какой-то момент я пала духом и оказалась в состоянии глубочайшего психодуховного кризиса — на собственноручно организованном дне. Я говорю об этом открыто. У меня были и проблемы с зависимостью, и период, который я провела в реабилитационном центре. Целый год своей жизни я просто не помню.

Поступок, за который я могла бы выбрать себя героиней, — то, что я сумела подобрать к себе ключи, вернуть смысл продолжать эту жизнь. Были дни, когда я выбирала: мне пойти в аптеку купить лекарства за 100 рублей или все-таки поесть. Полысела, похудела на 10 килограммов. Просто закидывала всю дрянь, которая была мне доступна, чтобы быстрее с этим покончить, потому что не справлялась с чувствами и ощущениями конца и бессмысленности.

Я продолжаю работать над собой. У человека два варианта трудиться над своими чувствами: либо ты наносишь ущерб миру, либо себе. Я учусь обращаться со своей сложной психикой, находить общий язык с миром.

С чего началось твое возвращение? Можешь поделиться тем способом, который помог тебе собрать себя?

С попытки найти другой интерес. В тот момент мне не хотелось ничего — выжженная земля. Но я попыталась вспомнить, от чего моя душа искрилась в детстве и юности: искусство, культура, талант. Самый главный инструмент — попытаться найти что-то, на что ты переведешь свой фокус внимания.

Я купила подписку на TheatreHD, стала смотреть документальные фильмы о художниках, слушала лекции об устройстве мозга. Мне становилось легче от понимания, что я заболела и могу попробовать посмотреть на себя со стороны: что сейчас нужно моей голове?

За четыре года восстановления я получила четыре образования. Для меня это не только способ наполнять жизнь интересом, это позволяет моему сложному мозгу не проваливаться туда, куда мне ходить не нужно. Теперь я ищу, на что могу переключиться: спектакль, кино, танцы… Электронная музыка и мой собственный рейв помогают остановить внутреннюю ментальную лихорадку.

Оказалось, что и дома можно обнаружить огромное пространство: книги, лекции, фильмы. Сейчас в моей жизни снова много воздуха, потому что для моей головы есть очень много пищи, интереса, страсти и красоты, которыми она может лечиться.