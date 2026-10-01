Яна Макеева: «Самое печальное, когда за этим громким «Самара, вы одуреете!» не стоит абсолютно ничего»

Это интервью мы позволим себе начать именно так: «Самара, вы будете в шоке!» (и это будет полностью оправданно!). Знакомьтесь: Яна Макеева, основательница медиа «У нас в Самаре». Она точно знает, как завоевать большую (46 000 подписчиков!) аудиторию без сомнительного хайпа и негативных отзывов. За четыре года ее семейный проект превратился в навигатор по городу, где нет места скандалам ради просмотров. В интервью Собака.ru Яна рассказала о культуре обзоров, сервисе самарского общепита и о том, почему родной город «лечит» лучше любых отпускных поездок.
«Мы знаем, как подать себя и заведение с выигрышных сторон, поэтому психов на съемках у нас практически не бывает»
У вашего канала «У нас в Самаре» 46 000 подписчиков — солидная цифра для локального блога. В какой момент простая идея показывать интересные места превратилась в самостоятельный проект?
В блогерстве я очень давно — около 10 лет, восемь из которых мы вместе с моим мужем. У него всегда были порывы вести что-то свое, но он стеснялся. Наверное, моя судьба в том и заключалась, чтобы раскрыть в нем эту жилку и желание выходить в кадре к людям.
Около четырех лет назад, в 2022 году, он втайне от меня создал страницу и назвал ее «У нас в Самаре». Тогда продвижение через короткие видео только начиналось, а он выкладывал обычные посты, и страница особо не росла. Он молча вел ее без видимых результатов, а весной 2023 года со стеснением признался мне: «Я тут кое-что начал, хотел сначала сам добиться успеха и прийти к тебе с результатом. Поможешь?» Сначала это были просто обезличенные подборки без лиц и озвучки. Но потом я поняла, что аудитория всегда идет на человека — за личностью следить гораздо интереснее! Я погрузилась в процесс: начала пробовать закадровую озвучку, выходить в кадр сама — и формат отлично зашел.
Получается, вы начали создавать этот контент еще до того, как это стало самарским мейнстримом?
Да! Когда мы активно стартовали, в городе было всего пару человек, которые делали похожий контент: я, Владимир Сверкалов из «Едагда» и Оля Гладкова из «Блогожора». А потом идею подхватили и другие. И я никого не сужу — это действительно классный инструмент, который помогает локальному бизнесу и двигает город вперед.
Бывает ли так, что ваши свидания превращаются в бесконечный съемочный процесс с десятком дублей? Это не бесит?
У нас в семье есть четкое разделение: если мы едем работать — мы работаем, если снимаем классное место отдыха или заведение, мы не едем туда отдыхать или полноценно ужинать. Мы проводим съемку и даем обратную связь. А после возвращаемся в это же место второй раз — уже как гости, без камер, и спокойно отдыхаем.
Мы знаем, как подать себя и заведение с выигрышных сторон, поэтому психов на съемках у нас практически не бывает, в 99% я не прошу мужа переснимать по миллиарду дублей — он уже набрался опыта за эти годы и быстро видит удачные ракурсы.
«Самое печальное, когда за этим громким «Самара, вы одуреете!» не стоит абсолютно ничего»
Как ваш проект вырос за последний год? Сложно ли конкурировать на самарском рынке с другими блогерами?
Конкуренции действительно стало много, а вот качественного, глубокого контента — нет. Наша позиция — это честность и креатив. Я искренне против любого негатива в блоге и никогда не раздуваю скандалы. Но весной случилась показательная история. В сообществе наболела тема одинаковых, шаблонных роликов, завлекающих зрителя заезженными фразами типа «Самара, а вы знали?». Мой муж предложил записать ироничное видео и мягко призвать коллег делать контент интереснее.
В итоге ролик вызвал бурный резонанс, но аудитория нас поддержала. Я не вступала в перепалки — знала, что эмоции стихнут, а польза останется. И действительно: многие локальные блогеры после этого задумались и начали делать контент креативнее. Так что своей цели мы добились.
Начинать ролик с фразы «Самара, а вы знали?» в 2026 году — стрем или норм?
Использовать слово «Самара» в начале роликов иногда оправданно — это помогает алгоритмам точечно привязать геолокацию и привлекать именно местную аудиторию. Но делать так в каждом видео — перебор.
Самое печальное, когда за этим громким «Самара, вы одуреете!» не стоит абсолютно ничего. Вот это действительно грустно. За каждым роликом должна стоять реальная польза, а не просто желание заманить зрителя громким фейковым заголовком.
Какие фишки в контенте выстреливают сейчас чаще всего? На что креаторам стоит обращать внимание?
Нужно добавлять больше юмора, помогать людям разгружать голову и подавать привычные вещи необычным способом. Я всегда придерживаюсь девиза: «Лучше меньше, но качественнее и интереснее».
«За агрессией нет никакого долгосрочного роста»
Как ты относишься к теме «блогерского потребительского терроризма» — когда креаторам проще раздуть публичный скандал на ровном месте ради хайпа, чем дать обратную связь управляющему?
Я отношусь к этому крайне негативно. В нашем блоге никогда не будет выдуманного скандала или такого хайпа. За агрессией нет никакого долгосрочного роста. Да, в момент конфликта под ролик придут токсичные комментаторы, выплеснут злость — и что дальше? Люди от этого устают.
К счастью, многие самарские блогеры, которые раньше любили провокации, постепенно успокаиваются. Рестораторы ведут свои «черные списки», и когда скандалистов перестают звать на открытия и мероприятия, они начинают задумываться.
При этом есть и противоположная крайность: блогеры, у которых все всегда «розово и идеально». Они берут деньги за рекламу откровенно слабых заведений, а когда читатели приходят и сталкиваются с ужасной кухней или сервисом, авторы отнекиваются: «Ну, я же не отравилась, со мной все нормально!» Меня такой подход возмущает. За нами стоит аудитория почти в 50 000 человек, и мы несем огромную ответственность за здоровье и настроение людей. Нельзя думать только о сиюминутной выгоде.
Из последних городских открытий — что запомнилось больше всего с точки зрения кухни, а что разочаровало?
И в том, и в другом случаях назову «Гонконг» — там действительно невероятно вкусная кухня! Но при этом огромные проблемы с сервисом: официанты работают слабо. Мы несколько раз оставляли конструктивную обратную связь, но заведение пока на нее не реагирует, что грустно. После этого я, скорее, закажу оттуда доставку домой, чем пойду в само заведение.
Как вы реагируете на критику и негатив в комментариях под обзорами заведений? Подчищаете?
Мы никогда не чистим комментарии! Если под роликом появляется критика работы заведения, мы не вступаем в перепалки и не удаляем ее, а первым делом звоним или пишем представителям: «Ребята, под нашим роликом обратная связь, идите и отработайте ее лично». Мы выступаем как информационный медиаресурс: делимся тем, что понравилось нам, а диалог с гостями — это задача команды ресторана. И приятно, что самарский бизнес почти всегда оперативно идет на контакт и прорабатывает эти моменты.
За что ты больше всего благодарна Самаре?
В первую очередь — за любимых людей, за возможности, которые город дает мне каждый день, и за то, что здесь я встретила своего мужа. В Самаре я обрела лучших друзей и самое теплое окружение.
Я искренне люблю этот город. Это мой дом, моя душа и мое сердце. На свете нет места милее. Я обожаю Петербург и готова летать туда регулярно, но когда я возвращаюсь в Самару, я словно снимаю с себя всю внутреннюю тревожность, как тяжелое пальто. Здесь вся моя семья, мои близкие, мой покой. Самара — лучшее место на Земле, и я никогда отсюда не уеду.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Анастасия Завалкевич
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