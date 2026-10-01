Яна Макеева: «Самое печальное, когда за этим громким «Самара, вы одуреете!» не стоит абсолютно ничего»

«Мы знаем, как подать себя и заведение с выигрышных сторон, поэтому психов на съемках у нас практически не бывает»

У вашего канала «У нас в Самаре» 46 000 подписчиков — солидная цифра для локального блога. В какой момент простая идея показывать интересные места превратилась в самостоятельный проект?

В блогерстве я очень давно — около 10 лет, восемь из которых мы вместе с моим мужем. У него всегда были порывы вести что-то свое, но он стеснялся. Наверное, моя судьба в том и заключалась, чтобы раскрыть в нем эту жилку и желание выходить в кадре к людям.

Около четырех лет назад, в 2022 году, он втайне от меня создал страницу и назвал ее «У нас в Самаре». Тогда продвижение через короткие видео только начиналось, а он выкладывал обычные посты, и страница особо не росла. Он молча вел ее без видимых результатов, а весной 2023 года со стеснением признался мне: «Я тут кое-что начал, хотел сначала сам добиться успеха и прийти к тебе с результатом. Поможешь?» Сначала это были просто обезличенные подборки без лиц и озвучки. Но потом я поняла, что аудитория всегда идет на человека — за личностью следить гораздо интереснее! Я погрузилась в процесс: начала пробовать закадровую озвучку, выходить в кадр сама — и формат отлично зашел.

Получается, вы начали создавать этот контент еще до того, как это стало самарским мейнстримом?

Да! Когда мы активно стартовали, в городе было всего пару человек, которые делали похожий контент: я, Владимир Сверкалов из «Едагда» и Оля Гладкова из «Блогожора». А потом идею подхватили и другие. И я никого не сужу — это действительно классный инструмент, который помогает локальному бизнесу и двигает город вперед.

Бывает ли так, что ваши свидания превращаются в бесконечный съемочный процесс с десятком дублей? Это не бесит?

У нас в семье есть четкое разделение: если мы едем работать — мы работаем, если снимаем классное место отдыха или заведение, мы не едем туда отдыхать или полноценно ужинать. Мы проводим съемку и даем обратную связь. А после возвращаемся в это же место второй раз — уже как гости, без камер, и спокойно отдыхаем.

Мы знаем, как подать себя и заведение с выигрышных сторон, поэтому психов на съемках у нас практически не бывает, в 99% я не прошу мужа переснимать по миллиарду дублей — он уже набрался опыта за эти годы и быстро видит удачные ракурсы.