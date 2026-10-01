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Новость-молния: новым генеральным директором Галереи «Виктория» назначена Дарья Колпашникова

Продолжаем наблюдать за кадровыми перестановками: пост генерального директора Галереи «Виктория»  заняла кандидат искусствоведения, куратор и исследователь Дарья Колпашникова. Екатерина Орлова при этом перешла на должность заместителя генерального директора.

Что известно о новом генеральном директоре? Дарья Колпашникова — выпускница истфака МГУ, специалист по сиенскому искусству XV века. С 2021 года она работала в ГМИИ имени Пушкина, где с 2022-го возглавляла отдел региональных проектов (среди ее кураторских хитов — «Названо Вазари» в Волго-Вятском филиале музея, фестиваль «Звук вокруг» на Камчатке, «Болотоведение. Совместное исследование художников и ученых»). До этого работала в музее-заповеднике «Царицыно» и вела независимую кураторскую практику по всей стране.

Дарья Колпашникова

«Мне важно сохранить идентичность Галереи «Виктория». Эта институция уже много лет создает среду для осмысления глобального и локального искусства. Вместе с командой мы продолжим развивать этот гостеприимный порт на берегу Волги, открытый для встреч с новыми темами, горизонтами, искусством и неизменной поддержки единомышленников».

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