Пиджаки были сняты! Показываем, каким получился фотопроект «Собака.ru х Павел Губер»

Милый вайб не его формат: в масштабном фотопроекте «Собака.ru х Павел Губер» приняла участие каждая, кто не боится примерять дерзкие образы (или вовсе избавляться от всего лишнего!). А фотограф Павел Губер (повторяем вновь и вновь — так видит только он!) мастерски подчеркнул их искренность, мощь и абсолютную безупречность.

Рассматриваем результат фотопроекта — на сайте Собака.ru и в сентябрьском номере (повсюду — в Самаре и Тольятти!).