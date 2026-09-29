Пиджаки были сняты! Показываем, каким получился фотопроект «Собака.ru х Павел Губер»

Милый вайб не его формат: в масштабном фотопроекте «Собака.ru х Павел Губер» приняла участие каждая, кто не боится примерять дерзкие образы (или вовсе избавляться от всего лишнего!). А фотограф Павел Губер (повторяем вновь и вновь — так видит только он!) мастерски подчеркнул их искренность, мощь и абсолютную безупречность.
Рассматриваем результат фотопроекта — на сайте Собака.ru и в сентябрьском номере (повсюду — в Самаре и Тольятти!).
Варвара Вишня, основатель «Студии Грандиозных Праздников», проекта Wish List, певица
Дарья Асонова, генеральный директор учебного центра «Пантеон»
Юлия Белова, руководитель студии New Line, предприниматель
Ольга Кожевникова, психолог, директор по благополучию и HR «Промстррйпроект»
Мария Шолох, основательница «Студии Марии Шолох»
Юлия Вишнякова, дизайнер интерьера и продюсер
Ольга Колсанова, главный внештатный врач-косметолог Министерства здравоохранения Самарской области, кандидат медицинских наук,
врач-косметолог, врач-дерматовенеролог, главный врач и директор клиники красоты и здоровья «Нью Лайф»
Екатерина Трифонова, лайфстайлер
Лилия Шакурова, парикмахер, автор техники рассветления волос EasyTouch,
арт-директор салона SHAKUROVA
Анна Ракитина, основатель «Бюро», «ПифПаф», совладелец
и партнер «Ривьера Холл»
Кристина Сатдарова, специалист по связям с общественностью
«Клиники доктора Федосеева», соорганизатор LALIJAM
Фото: Павел Губер
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