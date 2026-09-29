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Пиджаки были сняты! Показываем, каким получился фотопроект «Собака.ru х Павел Губер»

Милый вайб не его формат: в масштабном фотопроекте «Собака.ru х Павел Губер» приняла участие каждая, кто не боится примерять дерзкие образы (или вовсе избавляться от всего лишнего!). А фотограф Павел Губер (повторяем вновь и вновь — так видит только он!) мастерски подчеркнул их искренность, мощь и абсолютную безупречность.

Рассматриваем результат фотопроекта — на сайте Собака.ru и в сентябрьском номере (повсюду — в Самаре и Тольятти!). 

Варвара Вишня, основатель «Студии Грандиозных Праздников», проекта Wish List, певица

Варвара Вишня, основатель «Студии Грандиозных Праздников», проекта Wish List, певица

 

Дарья Асонова, генеральный директор учебного центра «Пантеон»

Дарья Асонова, генеральный директор учебного центра «Пантеон»

 

Юлия Белова, руководитель студии New Line, предприниматель

Юлия Белова, руководитель студии New Line, предприниматель

 

Ольга Кожевникова, психолог, директор по благополучию и HR «Промстррйпроект»

Ольга Кожевникова, психолог, директор по благополучию и HR «Промстррйпроект»

Мария Шолох, основательница «Студии Марии Шолох»

Мария Шолох, основательница «Студии Марии Шолох» 

Юлия Вишнякова, дизайнер интерьера и продюсер

Юлия Вишнякова, дизайнер интерьера и продюсер

Ольга Колсанова, главный внештатный врач-косметолог Министерства здравоохранения Самарской области, кандидат медицинских наук, врач-косметолог, врач

Ольга Колсанова, главный внештатный врач-косметолог Министерства здравоохранения Самарской области, кандидат медицинских наук,
врач-косметолог, врач-дерматовенеролог, главный врач и директор клиники красоты и здоровья «Нью Лайф»

Екатерина Трифонова, лайфстайлер

Екатерина Трифонова, лайфстайлер

Лилия Шакурова, парикмахер, автор техники рассветления волос EasyTouch, арт-директор салона SHAKUROVA

Лилия Шакурова, парикмахер, автор техники рассветления волос EasyTouch,
арт-директор салона SHAKUROVA

Анна Ракитина, основатель «Бюро», «ПифПаф», совладелец и партнер «Ривьера Холл»

Анна Ракитина, основатель «Бюро», «ПифПаф», совладелец
и партнер «Ривьера Холл»

Кристина Сатдарова, специалист по связям с общественностью «Клиники доктора Федосеева», соорганизатор LALIJAM

Кристина Сатдарова, специалист по связям с общественностью
«Клиники доктора Федосеева», соорганизатор LALIJAM

Фото: Павел Губер

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